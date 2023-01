Chiêm ngưỡng dàn xe trăm tỷ đồng dạo phố Hà Nội cận Tết Quý Mão

Trong dịp cuối tuần này, tại khu vực trung tâm Hà Nội đã có sự xuất hiện dàn xe trăm tỷ đồng tại Việt Nam. Đầu tiên chính là cặp đôi Porsche 718 Cayman và Ferrari 812 Superfast. Về chiếc Porsche 718 Cayman, đây là chiếc 718 được chủ nhân chi hàng trăm triệu đồng độ lại ngoại thất của phiên bản GT4. Các chi tiết ngoại thất mới có thể kể đến như cản trước, hốc gió trước và bên hông, cản sau. Ngoài ra, chiếc 718 Cayman này còn được bổ sung thêm cánh gió kích thước lớn phía sau, bên dưới là bộ khuếch tán lớn cũng được làm từ sợi carbon. Mâm xe 5 chấu kép dạng xoáy kích thước 20 inch. Chiếc Ferrari 812 Superfast màu đen đã quá quen thuộc với những người mê siêu xe tại Hà Nội. Xe thuộc sở hữu của một tay chơi Hà Nội và nằm cùng garage với những mẫu xe khác như Audi R8, Mercedes-AMG G63 hay Bentley Bentayga. Tiếp theo là một mẫu siêu xe tới từ Anh Quốc – McLaren 720S. Xe thuộc phiên bản cao cấp nhất Performance với nhiều chi tiết được ốp carbon và có màu sơn đỏ Memphis Red. McLaren 720S sử dụng động cơ V8 tăng áp kép có dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 710 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 770 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 2,9 giây, 0-200 km/h trong 7,9 giây và có tốc độ tối đa 341 km/h. Tốc độ tối đa đạt 320km/h. Một chiếc Morgan Plus Six được nhập khẩu chính hãng bản Touring sở hữu lớp sơn hai tông màu xanh trắng, phần vè quanh xe được sơn màu xanh Sport Blue. Morgan Plus Six được trang bị động cơ BMW Turbo sáu xi-lanh thẳng hàng thế hệ mới nhất Khối động cơ này có khả năng sản sinh mức công suất cực đại lên tới 335 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt mức 500 Nm. Sức mạnh này giúp chiếc xe thể thao cổ điển tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 4,2 giây. Ngay sau là bộ đôi Mercedes-Maybach S 450 với S 580 có giá trị lần lượt là 8,199 tỷ đồng và 15 tỷ đồng. Điểm để phân biệt giữa hai mẫu xe này chính là ở bộ mâm. Trong khi phiên bản 580 sử dụng bộ mâm đa chấu với hai màu bạc/đen thì phiên bản S 450 Maybach sử dụng bộ mâm kích thước 20 inch có phần chấu nguyên khối đặc trưng. Một chiếc Mercedes – Maybach khác cũng xuất hiện nhưng là mẫu SUV GLS 600 có giá hơn 11 tỷ đồng. Tiếp đến là hàng độc Bentley Bentayga phiên bản Design Series. Đây là gói nâng cấp do các nghệ nhân từ phân nhánh Mulliner thực hiện. Gói tùy chọn trang bị này nâng cấp Bentayga từ cả trong và ngoài, với nhiều chi tiết màu đen giúp xe tăng tính thể thao và hầm hố. Một chiếc Bentley Mulsanne phiên bản EWB màu xanh đậm. Mulsanne là dòng xe đã bị khai tử và nhường chỗ cho mẫu Bentley Flying Spur mới với đầy đủ các yếu tố sang trọng. Porsche Taycan là mẫu xe điện khá được bán chạy tại nước ta với trên dưới 20 chiếc đang có mặt. Taycan kiểu dáng tổng thể mềm mại, nhiều đường cong uốn lượn, thấp về chiều cao, rộng về bề ngang, tối ưu hiệu quả khí động học. Chiếc Taycan này thuộc phiên bản tiêu chuẩn và được nhập khẩu từ thị trường Mỹ. Bộ đôi Rolls-Royce Cullinan với một chiếc thuộc bản tiêu chuẩn trong khi chiếc còn lại là bản Black Badge thể thao mạnh mẽ hơn. Một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ VII với hai tông màu nâu và xám khá hiếm tại Việt Nam. Cuối cùng là mẫu xe Maybach 62 S, dòng xe Maybach hiện nay đã được thay thế bằng những chiếc Mercedes – Maybach. Video: Thánh địa siêu xe Hà Nội nhộn nhịp ngày cuối tuần.

Trong dịp cuối tuần này, tại khu vực trung tâm Hà Nội đã có sự xuất hiện dàn xe trăm tỷ đồng tại Việt Nam. Đầu tiên chính là cặp đôi Porsche 718 Cayman và Ferrari 812 Superfast. Về chiếc Porsche 718 Cayman, đây là chiếc 718 được chủ nhân chi hàng trăm triệu đồng độ lại ngoại thất của phiên bản GT4. Các chi tiết ngoại thất mới có thể kể đến như cản trước, hốc gió trước và bên hông, cản sau. Ngoài ra, chiếc 718 Cayman này còn được bổ sung thêm cánh gió kích thước lớn phía sau, bên dưới là bộ khuếch tán lớn cũng được làm từ sợi carbon. Mâm xe 5 chấu kép dạng xoáy kích thước 20 inch. Chiếc Ferrari 812 Superfast màu đen đã quá quen thuộc với những người mê siêu xe tại Hà Nội. Xe thuộc sở hữu của một tay chơi Hà Nội và nằm cùng garage với những mẫu xe khác như Audi R8, Mercedes-AMG G63 hay Bentley Bentayga. Tiếp theo là một mẫu siêu xe tới từ Anh Quốc – McLaren 720S. Xe thuộc phiên bản cao cấp nhất Performance với nhiều chi tiết được ốp carbon và có màu sơn đỏ Memphis Red. McLaren 720S sử dụng động cơ V8 tăng áp kép có dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 710 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 770 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 2,9 giây, 0-200 km/h trong 7,9 giây và có tốc độ tối đa 341 km/h. Tốc độ tối đa đạt 320km/h. Một chiếc Morgan Plus Six được nhập khẩu chính hãng bản Touring sở hữu lớp sơn hai tông màu xanh trắng, phần vè quanh xe được sơn màu xanh Sport Blue. Morgan Plus Six được trang bị động cơ BMW Turbo sáu xi-lanh thẳng hàng thế hệ mới nhất Khối động cơ này có khả năng sản sinh mức công suất cực đại lên tới 335 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt mức 500 Nm. Sức mạnh này giúp chiếc xe thể thao cổ điển tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 4,2 giây. Ngay sau là bộ đôi Mercedes-Maybach S 450 với S 580 có giá trị lần lượt là 8,199 tỷ đồng và 15 tỷ đồng. Điểm để phân biệt giữa hai mẫu xe này chính là ở bộ mâm. Trong khi phiên bản 580 sử dụng bộ mâm đa chấu với hai màu bạc/đen thì phiên bản S 450 Maybach sử dụng bộ mâm kích thước 20 inch có phần chấu nguyên khối đặc trưng. Một chiếc Mercedes – Maybach khác cũng xuất hiện nhưng là mẫu SUV GLS 600 có giá hơn 11 tỷ đồng. Tiếp đến là hàng độc Bentley Bentayga phiên bản Design Series. Đây là gói nâng cấp do các nghệ nhân từ phân nhánh Mulliner thực hiện. Gói tùy chọn trang bị này nâng cấp Bentayga từ cả trong và ngoài, với nhiều chi tiết màu đen giúp xe tăng tính thể thao và hầm hố. Một chiếc Bentley Mulsanne phiên bản EWB màu xanh đậm. Mulsanne là dòng xe đã bị khai tử và nhường chỗ cho mẫu Bentley Flying Spur mới với đầy đủ các yếu tố sang trọng. Porsche Taycan là mẫu xe điện khá được bán chạy tại nước ta với trên dưới 20 chiếc đang có mặt. Taycan kiểu dáng tổng thể mềm mại, nhiều đường cong uốn lượn, thấp về chiều cao, rộng về bề ngang, tối ưu hiệu quả khí động học. Chiếc Taycan này thuộc phiên bản tiêu chuẩn và được nhập khẩu từ thị trường Mỹ. Bộ đôi Rolls-Royce Cullinan với một chiếc thuộc bản tiêu chuẩn trong khi chiếc còn lại là bản Black Badge thể thao mạnh mẽ hơn. Một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ VII với hai tông màu nâu và xám khá hiếm tại Việt Nam. Cuối cùng là mẫu xe Maybach 62 S, dòng xe Maybach hiện nay đã được thay thế bằng những chiếc Mercedes – Maybach. Video: Thánh địa siêu xe Hà Nội nhộn nhịp ngày cuối tuần.