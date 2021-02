Bến xe khách vắng hoe trong ngày cao điểm Tết Tân Sửu 2021

Dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, song những ngày này, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hơn đúng vào những ngày cuối năm đã khiến các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội vắng vẻ hiếm thấy dịp này hàng năm. Theo ghi nhận, tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội) vốn là bến xe có lượng người về các tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa... vào thời điểm này những năm trước, tình trạng ùn tắc giao thông có thể xảy ra từ sáng đến tối thì nay mật độ các phương tiện tham gia giao thông giảm mạnh, người dân ra vào bến lác đác còn các nhân viên quầy bán vé thong dong ngồi chờ khách. Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe phía Nam, chia sẻ mọi năm tầm này không khí ở bến xe rất nhộn nhịp tuy nhiên năm nay khách chỉ bằng 50% lượng khách năm ngoái. Ông Thành cho biết thêm: "Tôi từng làm ở bến xe nhiều năm nay, nhưng chưa năm nào thấy cảnh bến xe gần Tết mà đìu hiu đến vậy. Như mọi năm là tầm này các nhà xe tăng cường chuyến nhiều nhưng năm nay nhìn lượng khách vào ra bến không phải dùng đến xe tăng cường nữa". Ngồi trên xe chờ khách về quê, anh Nguyễn Văn Thành, tài xế xe khách chuyên tuyến Thanh Hóa - Hà Nội cho biết: "Chưa năm nào lượng khách đi xe về quê lại vắng như năm nay. Chứ như tầm này năm ngoái, tôi phải xuống cùng với anh phụ xe sắp xếp đồ cho khách nhưng năm nay thì không phải đụng tay." Cũng là tài xế xe khách chuyên tuyến Nam Định - Hà Nội từ năm 1984, ông Phạm Công Doanh bày tỏ: "Tôi đã làm tài xế hơn 30 năm nhưng chưa có năm nào ông chứng kiến cảnh vắng khách như năm nay. Mọi năm xe vừa ra đã đầy khách quay về rồi nhưng năm nay xe nằm ở bến cả tiếng chỉ được vài khách mà còn phải chào khách mỏi miệng. Từ hôm 20 âm lịch đến nay chuyến nào khách về đông nhất chỉ có 12 khách, còn đâu chỉ được 8-9 khách là nhiều". Theo lời ông Doanh, sở dĩ lượng khách đi xe khách về quê giảm đáng kể so với mọi năm bởi dịch Covid-19 quay trở lại đúng dịp cận Tết khiến hành khách sợ đi xe khách đông người. "Về Nam Định khoảng cách cũng không xa nên khi có dịch người dân về xe máy để chủ động công việc. Mấy năm nay lượng xe đưa đón tận nơi số lượng xe tăng chóng mặt cũng khiến nhà xe như chúng tôi mất đi một lượng khách đáng kể"- ông Doanh cho biết. Chị Hương, nhân viên bán vé về Hậu Lộc - Thanh Hóa cho biết từ sáng tới chiều rất ít người hỏi mua vé về quê. Tại khu mua vé, cảnh tượng vắng hoe, trong ngày lác đác chỉ vài người đến mua. Khu vực thường ngày đông đúc là dãy mái nằm trên đường trung chuyển từ nhà chờ ra đến xe khách nhưng những ngày cao điểm giáp Tết thì vắng chưa từng thấy. Xe khách đậu tại bến. Anh Thành cho biết: "Chưa năm nào thấy khách vắng như vậy. Năm ngoái xe vừa ra bến đã đầy hết chỗ, mỗi ngày còn chạy tăng cường thêm chuyến để phục vụ người dân chứ như năm nay thì ngày chạy 1 chuyến còn chẳng có khách nói gì chạy tăng cường". Chuyến xe tuyến Nho Quan (Ninh Bình) đi Giáp Bát (Hà Nội) và chiều ngược lại vắng. Cả xe giường nằm thênh thang chỉ lác đác vài khách. Được biết, năm nay một phần số lượng lớn sinh viên đã về quê từ đầu tháng nên tầm này vắng khách. Lực lượng Công an giao thông đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Một phần nữa là do dịch nên mọi người ngại đi xe khách đông người nên chủ yếu họ đi xe máy về quê cho chủ động. Người dân về quê với đồ đạc lỉnh kỉnh trên chiếc xe máy.

Dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, song những ngày này, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hơn đúng vào những ngày cuối năm đã khiến các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội vắng vẻ hiếm thấy dịp này hàng năm. Theo ghi nhận, tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội) vốn là bến xe có lượng người về các tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa... vào thời điểm này những năm trước, tình trạng ùn tắc giao thông có thể xảy ra từ sáng đến tối thì nay mật độ các phương tiện tham gia giao thông giảm mạnh, người dân ra vào bến lác đác còn các nhân viên quầy bán vé thong dong ngồi chờ khách. Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe phía Nam, chia sẻ mọi năm tầm này không khí ở bến xe rất nhộn nhịp tuy nhiên năm nay khách chỉ bằng 50% lượng khách năm ngoái. Ông Thành cho biết thêm: "Tôi từng làm ở bến xe nhiều năm nay, nhưng chưa năm nào thấy cảnh bến xe gần Tết mà đìu hiu đến vậy. Như mọi năm là tầm này các nhà xe tăng cường chuyến nhiều nhưng năm nay nhìn lượng khách vào ra bến không phải dùng đến xe tăng cường nữa". Ngồi trên xe chờ khách về quê, anh Nguyễn Văn Thành, tài xế xe khách chuyên tuyến Thanh Hóa - Hà Nội cho biết: "Chưa năm nào lượng khách đi xe về quê lại vắng như năm nay. Chứ như tầm này năm ngoái, tôi phải xuống cùng với anh phụ xe sắp xếp đồ cho khách nhưng năm nay thì không phải đụng tay." Cũng là tài xế xe khách chuyên tuyến Nam Định - Hà Nội từ năm 1984, ông Phạm Công Doanh bày tỏ: "Tôi đã làm tài xế hơn 30 năm nhưng chưa có năm nào ông chứng kiến cảnh vắng khách như năm nay. Mọi năm xe vừa ra đã đầy khách quay về rồi nhưng năm nay xe nằm ở bến cả tiếng chỉ được vài khách mà còn phải chào khách mỏi miệng. Từ hôm 20 âm lịch đến nay chuyến nào khách về đông nhất chỉ có 12 khách, còn đâu chỉ được 8-9 khách là nhiều". Theo lời ông Doanh, sở dĩ lượng khách đi xe khách về quê giảm đáng kể so với mọi năm bởi dịch Covid-19 quay trở lại đúng dịp cận Tết khiến hành khách sợ đi xe khách đông người. "Về Nam Định khoảng cách cũng không xa nên khi có dịch người dân về xe máy để chủ động công việc. Mấy năm nay lượng xe đưa đón tận nơi số lượng xe tăng chóng mặt cũng khiến nhà xe như chúng tôi mất đi một lượng khách đáng kể"- ông Doanh cho biết. Chị Hương, nhân viên bán vé về Hậu Lộc - Thanh Hóa cho biết từ sáng tới chiều rất ít người hỏi mua vé về quê. Tại khu mua vé, cảnh tượng vắng hoe, trong ngày lác đác chỉ vài người đến mua. Khu vực thường ngày đông đúc là dãy mái nằm trên đường trung chuyển từ nhà chờ ra đến xe khách nhưng những ngày cao điểm giáp Tết thì vắng chưa từng thấy. Xe khách đậu tại bến. Anh Thành cho biết: "Chưa năm nào thấy khách vắng như vậy. Năm ngoái xe vừa ra bến đã đầy hết chỗ, mỗi ngày còn chạy tăng cường thêm chuyến để phục vụ người dân chứ như năm nay thì ngày chạy 1 chuyến còn chẳng có khách nói gì chạy tăng cường". Chuyến xe tuyến Nho Quan (Ninh Bình) đi Giáp Bát (Hà Nội) và chiều ngược lại vắng. Cả xe giường nằm thênh thang chỉ lác đác vài khách. Được biết, năm nay một phần số lượng lớn sinh viên đã về quê từ đầu tháng nên tầm này vắng khách. Lực lượng Công an giao thông đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Một phần nữa là do dịch nên mọi người ngại đi xe khách đông người nên chủ yếu họ đi xe máy về quê cho chủ động. Người dân về quê với đồ đạc lỉnh kỉnh trên chiếc xe máy.