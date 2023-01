Bé trai tử vong trong trụ bê tông: Để không còn những tai nạn thương tâm!

Buổi trưa định mệnh



Trưa ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 đứa trẻ vào khu vực thi công công trình cầu Rọc Sen (xã Phó Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) cách nhà khoảng gần 1km để nhặt phế liệu và được bảo vệ phát hiện đuổi ra khỏi công trường. Tuy nhiên đến 11h30, nhóm trẻ lại lẻn vào công trường phía mố MA. Tại đây, bé Nam đã rơi, lọt vào trong lòng cọc ống D500 tại mố MA (cọc C1-MA) có đường kính trong cọc 25cm đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Thời điểm bé Hạo Nam rơi vào ống bê tông.

Thời điểm phát hiện sự việc, các em nhỏ đã tri hô người dân để ứng cứu nhưng không thành. Nhận được tin con rơi xuống trụ bê tông, anh Thái Văn Tấn Tài (bố bé Hạo Nam) lập tức chạy đến hiện trường. Khi đó, nghe tiếng con kêu cứu trong ống bê tông, anh Tài trấn an: “Con cố gắng lên, cha sẽ cứu con lên”. Anh Tài sau đó đưa dây xuống nhưng bé Nam không nắm được. Ít phút sau đó, người cha không còn nghe thấy tiếng của con mình nữa.

Bé Thái Lý Hạo Nam là con lớn của vợ chồng anh Thái Văn Tấn Tài và chị Nguyễn Thị Mỹ Linh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn do mẹ ở nhà chăm sóc em nhỏ mới được 21 tháng tuổi, bố đi làm thuê đủ nghề nhưng thu nhập cũng chỉ 100.000 đến 200.000đ/ngày. Cả gia đình sinh sống tạm bợ trong căn nhà xập xệ.

Theo người thân, Nam năm nay học lớp 5 nhưng thân hình nhỏ bé hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Nam ở nhà rất ngoan và lễ phép với cha mẹ. Nam có ước muốn học võ nhưng không xin tiền mẹ. Em đi nhặt phế liệu đem bán lấy tiền. Mấy hôm trước, Nam khoe với mẹ đã để dành được 21.000 đồng và nói đi nhặt thêm phế liệu để bán, khi nào được 60.000 đồng mới đủ tiền đóng học phí học võ.

Công tác cứu hộ được triển khai xuyên suốt với nhiều phương án.

Hơn 100 giờ nỗ lực cứu hộ nhưng không có phép màu

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp; Sở GTVT; Ban Quản lý dự án; tư vấn giám sát; nhà thầu thi công; chính quyền địa phương, lực lượng y tế và các lực lượng cứu hộ khác nhanh chóng đến hiện trường.

Đơn vị thi công đã dùng các bình oxy có tại công trình bơm vào lòng ống. Đồng thời sử dụng tất cả các thiết bị chuyên dùng để phá vỡ kết cấu chặt của lớp địa chất làm giảm ma sát xung quanh thành cọc để có thể rút cọc lên cứu cháu bé. Lực lượng cứu hộ được tăng cường đã nỗ lực làm xuyên suốt 24/24h. Tuy nhiên, địa chất công trình phức tạp, cọc đóng sâu, hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng nên việc di chuyển thiết bị máy móc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Chiều 2/1, lực lượng cứu nạn đã sử dụng mũi khoan guồng xoắn tại các vị trí xung quanh cọc, phá ma sát xung quanh cọc được 32/35m. Thời điểm này, việc dùng máy khoan làm mềm đất đá khu vực xung quanh thành ống bê tông để giảm ma sát là phương án được ưu tiên, sau khi làm mềm đất đá sẽ dùng phương tiện chuyên dụng để kéo ống lên. Khi đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cho biết, tiên lượng khả năng sống sót của bé trai thấp do bé rơi thẳng xuống đoạn ống sâu nên có khả năng bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí.

Từ ngày 31/12 đến 5/1, dù lực lượng cứu hộ lên đến hàng trăm người cùng nhiều phương tiện thiết bị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Nhưng không có phép màu với cháu bé.

Rạng sáng 3/1, lực lượng cứu hộ đã đóng đoạn ống vách có chiều dài 19m, đường kính 1,5m, bao bọc bên ngoài lòng cọc bê tông nơi bé trai bị kẹt lại sau đó tiến hành lấy đất từ lồng ống thép ra ngoài, dùng mũi khoan guồng xoắn để làm tơi đất, giảm áp lực ma sát vào thành ống bê tông, đến thời điểm thích hợp sẽ dùng cẩu đưa ống bê tông lên mặt đất. Đến chiều 3/1, đã khoan guồng xoắn làm sạch bùn đất. Tuy nhiên, quá trình thi công đoạn còn lại gặp khó khăn do kết cấu đất chặt, phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất được triển khai, kết hợp khoan guồng xoắn.

Tuy nhiên, trong suốt ngày 4/1, công tác cứu hộ liên tục gặp nhiều khó khăn. Dự kiến ban đầu sẽ triển khai nhổ cọc bê tông, hoàn tất cứu hộ trong buổi sáng cùng ngày. Nhưng do địa chất lớp đất quanh cọc là lớp đất sét cứng, khó thực hiện khoan phá vỡ kết cấu để xử lý đưa đất ra ngoài làm giảm ma sát của cọc; đồng thời cọc bê tông cắm sâu trong lòng đất đến 35m nên việc nhổ cọc gặp nhiều khó khăn, dù hệ thống neo đã được triển khai.

Ông Đoàn Tấn Bửu thông tin về việc Hạo Nam tử vong.

Tối 4/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cùng cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương thông báo bé trai rơi xuống trụ bê tông đã tử vong. Các ngành chức năng xác định, cháu bé đã tử vong do nhiều nguyên nhân như chấn thương, thiếu dưỡng khí, môi trường nhiệt độ thấp... Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã tiên lượng xấu về tình hình nạn nhân do cháu bé bị rơi vào trụ bê tông có độ sâu lớn, thời gian kéo dài.

Đến thời điểm hiện tại công tác cứu hộ vẫn được tiếp tục thực hiện, chia nhiều kíp để rút ngắn thời gian để sớm đưa thi thể cháu bé lên mặt đất để thực hiện an táng.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh mong con sớm được đưa về. (Ảnh: Tiền phong)

Khi biết tin xấu nhất về con, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết, trong những ngày qua, cơ quan chức năng đã nỗ lực tìm kiếm con. Trong thời gian này, chị cũng hy vọng có phép màu xảy ra nhưng không thể.

“Mong muốn trong ngày mai thi thể con tôi được đưa về, chứ giờ đã tối lắm rồi. Phần số của cháu không được ở với tôi thì trở thành con người khác”, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh khóc nghẹn nói.

Anh Thái Văn Tấn Tài - cha bé Thái Lý Hạo Nam cho biết: “Con mất rồi, tôi không có ý kiến gì. Tôi đồng ý với ngành chuyên môn tìm cách đưa thi thể con lên khỏi trụ bê tông, để khâm liệm và đưa con về nơi an nghỉ cuối cùng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chia sẻ nỗi đau, mất mát của gia đình và mong anh Tài cùng người thân trong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, để lo hậu sự cho cháu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình cháu bé.

Anh Thái Văn Tấn Tài (cha Hạo Nam) luôn túc trực tại hiện trường cứu hộ.

Để không còn những tai nạn thương tâm

Công trình cầu kênh Rọc Sen - nơi bé Hạo Nam rơi xuống - thuộc gói thầu số 14 thi công cầu, nền, mặt đường và cống thoát nước do Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP.HCM - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vận tải Xây dựng giao thông T&T. Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải làm đơn vị giám sát.

Thời điểm cháu Hạo Nam gặp nạn, công trình được thi công khoảng 6 tháng, đã hoàn thành mố cầu hai bên, mỗi mố được cố định bằng ba trụ bê tông. Vài ngày trước, đội thi công chuyển máy móc sang mố cầu bên kia nhưng chưa lấp đất những trụ đã cắm xuống. Xung quanh mố cầu được rào tạm bằng dây.

Nói về trách nhiệm của nhà thầu thi công, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết đơn vị giám sát quản lý đã có nhắc nhở, yêu cầu trách nhiệm phải che chắn công trình. Đây là trường hợp hy hữu, bé Nam đi vào thời điểm có khe kẽ trong công trình.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đến nay cơ quan chức năng đã xác định cháu bé đã tử vong và sẽ xem xét làm rõ nguyên nhân sự việc để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp cháu bé không may mắn tử vong, nếu cơ quan chức năng xác định có lỗi của đơn vị thi công sẽ khởi tố vụ án hình sự. Theo quy định của pháp luật, việc thi công công trình phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thủ tục thi công để đảm bảo an toàn. Với công trình thi công phải có rào chắn phải có bảo vệ trông coi. Phải đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân thực hiện nhiệm vụ thi công công trình và người dân quanh khu vực có công trình đang thi công.

Trường hợp có căn cứ cho thấy đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động để xử lý đối với các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật. Người vi phạm quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 295 Bộ luật Hình sự với hình phạt có thể tới 12 năm tù.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường.

Có thể nói rằng những ngày qua rất nhiều người đã nín thở để chờ tin tức của đội cứu hộ. Đội cứu hộ cũng đã huy động mọi lực lượng, phương tiện vật chất có thể để cứu người nhưng kết quả đã không thành công, đây là một bài học đau xót cho công tác quản lý lao động, đảm bảo an toàn lao động và trong việc quản lý trẻ em của các bậc phụ huynh. Hoàn cảnh của cháu bé là rất éo le, đáng thương, tuy nhiên các yếu tố đảm bảo an toàn cho cháu bé cũng chưa được thực hiện ở mức độ cao nhất dẫn đến vụ tai nạn xảy ra và cháu bé đã thiệt mạng.



