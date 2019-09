Bé trai bị bác chém lìa tay ở Bắc Giang: Nguyên nhân do bệnh trầm cảm?

Vụ việc bé trai 10 tuổi Hoàng Văn Văn (thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, Bắc Giang) đang nằm xem điện thoại tại nhà vào sáng 7/9 bất ngờ bị đối tượng Hoàng Văn Líu (SN 1970) là bác họ cầm dao lao vào tấn công, chém đứt lìa bàn tay trái khiến dư luận đặt câu hỏi, nguyên nhân vì sao người bác họ lại hành động như vậy?



Theo lời ông Lục Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Giáo Liêm, Hoàng Văn Líu không có mâu thuẫn gì với gia đình nạn nhân, thậm chí hàng ngày đối tượng vẫn thường sang nhà cháu bé chơi. Tuy nhiên, đối tượng Líu thần kinh không bình thường, có dấu hiệu bị trầm cảm và đã từng cầm dao dọa chém cả nhà sau mỗi lần say rượu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đang đấu tranh với đối tượng Líu để làm rõ nguyên nhân vụ việc nhưng từ thông tin vụ việc trên rất có thể đối tượng Líu bất ngờ chém cháu mình là do thần kinh không bình thường do thường xuyên sử dụng bia rượu. Đồng thời cảnh báo những hệ quả đau lòng do căn bệnh trầm cảm gây ra xuất phát từ việc sử dụng quá nhiều rượu bia.

Đối tượng Hoàng Văn Líu và hiện trường vụ việc.

Thực tế đã chứng minh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm, trong đó có nguyên nhân do lạm dụng một số chất kích thích như rượu bia gây ra ảo giác dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực và không kiểm soát được hành vi.

Hậu quả thương tâm của vụ việc trên, khiến một cháu bé đã phải hứng chịu những nhát dao oan nghiệt từ người bác họ dẫn đến đứt lìa bàn tay trái, bị thương ở tay phải và góc mắt trái. Dù gia đình đã kịp thời phát hiện can ngăn nên cháu bé may mắn thoát chết và phần bàn tay cháu bé bị đứt lìa đã được bảo quản và đưa ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội để nối lại bàn tay nhưng cháu bé sẽ phải mang thương tích cả đời.

Dù do trầm cảm sau khi sử dụng bia rượu dẫn đến thần kinh không bình thường nhưng hành vi của người bác họ đã có dấu hiệu của tội giết người khi dùng hung khí nguy hiểm tấn công cháu bé. Việc cháu bé không chết là do gia đình kịp thời phát hiện nếu không hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, dư luận cũng đặt câu hỏi, vì sao Hoàng Văn Líu có biểu hiện thần kinh không bình thường, có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm một thời gian dài và đã từng cầm dao chém cả nhà mà gia đình không đưa đối tượng này đi thăm khám?

Bởi đối với những người có dấu hiệu thần kinh không bình thường như Hoàng Văn Líu cần phải được đưa đi khám bệnh. Nếu bệnh nặng, gia đình không quản lý được thì cần đưa đến điều trị tại các bệnh viện chuyên về sức khỏe tâm thần.

Sự chủ quan đối với việc này, không có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa là rất nguy hiểm bởi trên thực tế, đã có rất nhiều vụ việc thương tâm xảy ra do chứng bệnh trầm cảm nặng, hoang tưởng cấp, ảo thị thị giác bị biến hình dẫn đến những hậu quả đáng tiếc liên tiếp xảy ra.

Điển hình là vụ việc ngày 15/6/2019 vừa qua, thiếu úy Tạ Quang Đạt là Đội trưởng tham mưu tổng hợp Đồn biên phòng Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An) bị trầm cảm trong thời gian dài, vừa đi điều trị về dùng súng bắn ba cán bộ khác bị thương sau đó tự sát hay như vụ việc rúng động dư luận Hà Nội vào tháng 7/2018, khi Hoàng Thị Sen (SN 1995) có dấu hiệu trầm cảm do liên tiếp chịu tang cha và chú đã dùng thắt lưng siết cổ chính con đẻ mới 8 tuổi và cháu họ mới 6 tuổi rồi tự tử.

Bởi khi bị trầm cảm do sử dụng chất kích thích người bệnh thường có những suy nghĩ tiêu cực như mình là người vô dụng, vô tích sự, không thể làm chuyện gì tốt, gây phiền hà cho người khác… nên dễ dẫn đến hành vi tự tử. Thậm chí có người bệnh còn cho rằng, người thân, con em mình sống quá khổ nên muốn sát hại họ như một cách giải thoát và hành vi dùng dao bất ngờ chém cháu họ của Líu sau khi sử dụng bia rượu là một minh chứng của căn bệnh này.

Qua vụ việc trên cho thấy, đã đến lúc xã hội phải dành sự quan tâm đặc biệt cho căn bệnh trầm cảm để tránh những vụ việc thương tâm xảy ra với người thân và xã hội.