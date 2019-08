Bé gái Nghệ An nghe bố nói dối bị xâm hại: Trưởng thành vẫn ám ảnh?

Vụ việc anh Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, TP Vinh Nghệ An) – người bố tố cáo người tình cùng hai đối tượng xâm hại tình dục con gái 6 tuổi đang có những tình tiết phát sinh mới khiến dư luận vô cùng bất ngờ. Nhất là khi mới đây, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An – Nguyễn Hữu Cầu đã công bố một thông tin gây sốc dư luận khi chính Trung là đối tượng đã dựng lên câu chuyện con gái bị xâm hại và không có chuyện cháu bé bị xâm hại tình dục.



Bản thân Trung đã thừa nhận trước cảnh sát là mình đã dựng lên sự việc trên và động cơ bắt nguồn từ mâu thuẫn tình ái. Để con gái khai như trong clip, Trung đã dọa tự tử nên cháu bé đã làm theo, sau đó Trung đưa clip con gái mình lên mạng.

Đáng chú ý, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ cháu bé bị tố xâm hại tình dục do không có tội phạm xâm hại tình dục với cháu bé. Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Trung để điều tra về tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Đây là sự việc phát sinh trong quá trình điều tra vụ án cháu bé bị xâm hại theo đơn tố giác của Trung, cơ quan công an nhận được đơn tố giác tội phạm của cháu T.A về việc Trung đã nhiều lần mua dâm khi cháu này chưa tròn 16 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Thanh Trung tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Nghệ An.

Qua những diễn biến đầy bất ngờ trong vụ việc vô cùng phức tạp, nhạy cảm trên cho thấy có hai nạn nhân của Nguyễn Thanh Trung. Nạn nhân thứ nhất chính là con gái mới 6 tuổi của Trung và nạn nhân thứ 2 chính là người tình của Trung, đồng thời cũng là người bị Trung tố cáo xâm hại tình dục – cháu T.A.

Trong đó, cháu T. con gái Trung là nạn nhân đáng thương nhất, việc bị bố dựng chuyện nói dối bị xâm hại sẽ dẫn đến việc cháu bị tổn hại về mặt tinh thần, danh dự và đó sẽ là sự ám ảnh trong tâm hồn ngây thơ của cháu bé cho đến khi trưởng thành.

Bởi từ cuối tháng 6 đến nay, cùng với việc tố cáo con gái bị xâm hại, Trung liên tục viết đơn cầu cứu, đưa cháu bé đến các bệnh viện khác nhau để khám và đăng tải những hình ảnh, clip rõ mặt cháu, thậm chí cả hình ảnh cháu bé gào khóc khi đi giám định. Những hình ảnh, clip, những tiếng kêu đau đớn và lời kể của cháu bé đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận, cộng đồng mạng và báo chí.

Từ đây, sự việc trở thành “điểm nóng” khi nhiều người chia sẻ clip, hình ảnh của cháu bé, thậm chí có người còn cho biết, sẽ chia sẻ hình ảnh vùng kín của cháu.

Đáng chú ý, việc cháu bé dù mới 6 tuổi nhưng đã bắt đầu có sự nhận thức đã bị chính người bố của mình dùng thủ đoạn ép phải nói dối. Một đứa trẻ trong độ tuổi thơ ngây đã bị cuốn vào vòng xoáy của những mâu thuẫn của người lớn để rồi bản thân cháu bé phải chịu những tổn thương về mặt tâm lý khi sự việc bị đẩy đi quá xa. Những hình ảnh về cháu bé tràn lan trên mạng sẽ làm ảnh hưởng đến cháu bé cho đến khi trưởng thành, sự ám ảnh ấy cũng có thể theo cháu bé đến suốt cuộc đời.

Do vậy, cộng đồng mạng, dư luận, báo chí hãy thương cháu bé xin hãy phân tích đúng sai của vụ việc dựa trên những chứng cứ từ thực tế và hiểu ai làm người đó chịu, cháu bé không phải chịu sự tủi hổ xót xa do lỗi lầm của người lớn. Các diễn đàn, báo chí và mạng xã hội xin hãy xóa hết video, hình ảnh liên quan đến cháu bé để tránh những thông tin, hình ảnh xấu làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường và thể chất của cháu bé.

Nạn nhân thứ 2 trong vụ việc trên, chính là cháu bé T.A – người bị Trung tố cáo có hành vi xâm hại tình dục con gái Trung, đồng thời cũng là người bị Trung mua dâm khi chưa tròn 16 tuổi.

Trong sự việc trên, cô gái Trần Thị T.A – người bị Nguyễn Thanh Trung nêu đích danh về hành vi xâm hại tình dục cả trong đơn tố cáo gửi cơ quan công an lẫn trên báo chí và mạng xã hội. Trong suốt hơn 2 tháng qua, với T.A có lẽ là những ngày tháng tủi hổ, đắng cay nhất cuộc đời khi liên tục bị dư luận xã hội chỉ trích dù cơ quan công an đang xác minh và chưa đưa ra kết luận.

Từ vai người tình của Trung, do bị Trung dựng chuyện và tình nghi là thủ phạm xâm hại tình dục con gái Trung, T.A nhanh chóng trở thành đối tượng bị không ít người xúc phạm, chửi bới, “kết án oan” xâm hại tình dục bé gái. Cuộc sống bình thường bị đảo lộn khi từ hình ảnh của cô bé được lan truyền trên mạng xã hội đến công việc, đời tư, thậm chí gia đình đều bị phơi bày trước dư luận, thậm chí suýt dính vòng lao lý nếu sự thật không được làm rõ khi không ít người đã thay mặt cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án để mặc định em là thủ phạm, là người thực hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Ngay cả việc, T.A phải làm đơn tố giác Trung, trong đó đề cập việc bản thân từng bán dâm cho Trung khi chưa đủ 16 tuổi cũng là chuyện vô cùng đau đớn với một cô gái đang trong tuổi trưởng thành.

Dù biết, nhiều ý kiến bức xúc do thời gian qua có quá nhiều vụ xâm hại, sàm sỡ mà nạn nhân là các bé gái nhưng việc, nhiều người vội vàng kết án, tự cho mình quyền chửi rủa, xúc phạm người khác khi chưa tiếp nhận đủ đầy thông tin, khi cơ quan điều tra chưa đưa ra kết luận đã vô tình đẩy sự việc đi quá xa, làm tổn thương nghiêm trọng đến những người trong cuộc.

Vụ việc trên đang dần đến hồi kết khi cơ quan điều tra đã làm rõ những chứng cứ chứng minh để đưa ra kết luận cuối cùng về việc cháu T. không bị xâm hại tình dục và đây là vụ bịa đặt của Trung. Đồng nghĩa với việc T.A được minh oan. Tuy nhiên, những hình ảnh và những lời xúc phạm trên mạng xã hội sẽ là những ám ảnh với cô gái, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô gái ở hiện tại và tương lai, làm ảnh hưởng đến gia đình cô gái khi những thông tin vốn nhạy cảm buộc phải phơi bày.

Dư luận đặt ra câu hỏi, cơ quan công an đã minh oan cho cô gái này nhưng cộng đồng mạng xã hội và những người đã xúc phạm cô gái liệu có can đảm nói lời xin lỗi, chịu trách nhiệm về những việc mình đã gây ra.