Bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại: Cô gái có quan hệ tình cảm với bố cháu bé

Trước đó, anh Nguyễn Thanh Trung (26 tuổi), trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã có đơn trình báo gửi cơ quan Công an về việc nghi con gái là N.B.T (6 tuổi) bị xâm hại. Theo đơn này, tối 19/6, anh Trung có nhờ chị Trần Thị Thúy A. (SN 1998, quê Hậu Giang) trông giúp con gái của mình. Sau đó chị A. đã đưa cháu bé tới khách sạn trên địa bàn TP Vinh.

Đến khuya khi về khách sạn thì anh Trung thấy con khóc. Một ngày sau, bộ phận sinh dục và hậu môn của cháu bé có biểu hiện đau rát, phồng rộp. Qua kiểm tra, phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường nên anh Trung đã đưa con đi khám tại bệnh viện Nhi Nghệ An. Nghi ngờ cháu bé bị xâm hại tình dục, anh Trung đã làm đơn trình báo cơ quan Công an TP Vinh.

Trao đổi với PV, anh Trung cho biết, anh và Trần Thị Thúy A. có quan hệ yêu đương từ 4 tháng trước khi xảy ra vụ việc. Ngoài Trần Thị Thúy A. (bạn gái - người bị Trung tố cáo), anh nói rằng biết hai đối tượng nữa cùng Thúy A. có hành vi xâm hai con gái mình.

Anh Nguyễn Thanh Trung. (Ảnh Viettimes).

Anh Trung cũng cho hay, còn việc lời đồn liên quan tới ân oán giang hồ, anh Trung khẳng định đó là lời đồn ác ý. Việc anh có đánh A. là có. Hôm đó về nhìn cảnh con anh đau đớn nên tức quá đến khách sạn Lam Giang gặp Trần Thị Thúy A. ngay ở cổng khách sạn. Sau đó thì Công an xuất hiện yêu cầu anh về.

Anh Trung cho biết thêm, về việc hai viên thuốc màu đen lạ, sự việc xảy ra từ ngày 19/6, đến nay cũng đã qua 2 tháng nhưng cháu vẫn kêu đau ở bộ phận sinh dục và hậu môn. Qua lời kể của cháu, nhóm đối tượng đã nhét 2 viên thuốc màu đen vào bộ phận sinh dục và hậu môn của cháu bé khiến các bộ phận này bị nhiễm trùng, phồng rộp.

Anh Trung cho hay: "Cháu cũng không tự chủ được việc đi vệ sinh. Thương nhất là tối đến cháu không dám nằm một mình. Thi thoảng cháu la hét, hoảng loạn nên gia đình đã đưa cháu đi chữa trị".

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan Công an đã vào cuộc làm rõ và đã đưa cháu T. đi giám định. Kết quả cho thấy, cháu bé không bị rách màng trinh, không bị tổn thương đến bộ phận sinh dục.

Thiếu tướng Cầu nói: "Đây là một vụ việc nhạy cảm. Cháu bé đã đi giám định các dấu vết trên thân thể và kết luận cháu bé không bị rách màng trinh. Công an tỉnh sẽ chỉ đạo công an thành phố họp bàn cụ thể và có kết luận rõ ràng gửi công luận".

