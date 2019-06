Khởi tố, bắt giam thầy thuốc dâm ô nữ sinh ở Thái Bình

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT - Công an huyện Vũ Thư vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Văn Lợi, thầy thuốc dâm ô nữ sinh ở Thái Bình để điều tra.

Thông tin mới nhất vụ thầy thuốc dâm ô nữ sinh ở Thái Bình, ngày 22/6, trao đổi với PV Kiến Thức, Trung tá Bùi Tiến Trường – Trưởng Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Văn Lợi (SN 1981, trú tại thôn Văn, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.



Thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng Phan Văn Lợi hành nghề y và mở một hiệu thuốc tây tại xã Song Lãng (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), đồng thời tiêm truyền khi người dân có yêu cầu.

Nạn nhân trong vụ án là cháu Đặng Thị Thu H. (SN 2004, trú cùng xã Song Lãng) – cháu H. vừa thi đỗ cấp 3 vào một trường THPT trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Tiệm thuốc nơi Lợi dâm ô nữ sinh.

Thông tin về vụ việc, ngày 17/6, cháu Đặng Thị Thu H. cùng cô họ đến nhà riêng của Phan Văn Lợi để truyền nước thì đã bị “thầy thuốc” này thực hiện hành vi xâm hại.

Theo đó, khi thực hiện truyền nước cho cô của H. ở tầng 1, Lợi vừa nói chuyện với H. và thấy mặt H. bị mụn trứng cá. Lợi đã đặt vấn đề bảo H. lên trên tầng 2, Lợi có thuốc đặc hiệu chuyên trị bệnh trứng cá. Tin lời thầy thuốc, H. đã cùng Lợi lên trên tầng 2.

Tại đây, Lợi bảo H. vào trong phòng và nằm xuống giường để Lợi lấy kem xoa mặt trị mụn trứng cá. Lợi vừa dùng kem thoa mặt, vừa thực hiện những hành vi sờ soạng quanh người H. Thấy nữ sinh phản ứng, Lợi lại nói phải xoa kem toàn thân thì mới ngăn chặn được mụn trứng cá mọc xuống dưới lưng... Khi thấy Lợi có ý định quan hệ, nữ sinh đã phản kháng dữ dội và vùng dậy chạy về nhà.

Ngay trong ngày 17/6 khi tiếp nhận thông tin vụ việc từ nữ sinh này, gia đình nạn nhân đã có đơn trình báo. Chính quyền địa phương và Công an xã Song Lãng xác minh sự việc đồng thời báo lên công an huyện. Tối cùng ngày, đối tượng Phan Văn Lợi đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Ông Phạm Chí Dũng - Phó phòng LĐTB&XH huyện Vũ Thư cho biết, gia đình cháu bé bị xâm hại có 2 anh em, H. là con út. Bố mẹ H. làm nông nghiệp, anh trai H. lấy vợ đi làm ăn xa.

"Sau khi sự việc xảy ra, ngày 19/6 phòng LĐTB&XH và Hội LHPN huyện đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên cháu. Tuy nhiên do cú sốc tinh thần nên cháu H. lánh mặt, bố mẹ cháu vẫn đi làm đồng. Rất may, thời điểm xảy ra sự việc, anh trai cháu H. về thăm nhà nên chúng tôi gặp được anh trai cháu. Anh trai cháu H. cho biết hiện cháu vẫn hoảng loạn, không tiếp xúc với người lạ. Gia đình cháu mong muốn hành vi của Lợi phải được xử lý nghiêm minh theo pháp luật...", ông Dũng nói.

Liên quan vụ việc trên, tìm hiểu của PV Kiến Thức, tiệm thuốc của Lợikhông có giấy phép. Chiều ngày 22/6, ông Phạm Công Diện – Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết, sau khi sự việc xảy ra đã chỉ đạo các ban ngành có liên quan kiểm tra làm rõ.

"Lợi mở cửa hàng bán thuốc, một thời gian anh này đi học. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi không biết anh này vẫn tự ý truyền nước, bán thuốc không theo đơn tại nhà. Tôi sẽ yêu cầu các ban ngành chức năng rà soát lại các cửa hàng bán thuốc. Cấp phép hoạt động là do bên y tế. Tôi sẽ cho kiểm tra ngay và siết chặt hoạt động này...", ông Diện chia sẻ.

Hiện cháu H. vẫn hoảng loạn sau khi xảy ra sự việc trên. Gia đình đang lo ổn định tâm lý cho nữ sinh này để yên tâm bước vào năm học mới. Gia đình cháu mong muốn hành vi của Lợi phải được xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…