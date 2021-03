Bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12: Công an công bố nguyên nhân

Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, vụ cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A xảy ra lúc bố mẹ của cháu xuống tiễn khách và để con ở nhà một mình.

Chiều 1/3, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng công an quận Thanh Xuân thông tin về vụ việc bé gái 3 tuổi tuổi rơi từ tầng 13 (tầng 12A) của toà nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng công an quận Thanh Xuân thông tin vụ việc

Thượng tá Thành cho biết, chiều 28/2, gia đình cháu bé có khách đến chơi, cháu ở trong nhà cùng bố mẹ. Đến khi khách ra về, bố mẹ xuống tiễn khách và để con ở nhà một mình.

“Lúc vừa quay lên thì tình cờ hai vợ chồng nghe thấy có người hô hoán, nói có bé gái leo ở tầng cao ra ngoài ban công. Không bình tĩnh được, hai vợ chồng này chạy ra thì hốt hoảng khi biết đó là con mình. May mắn cháu bé đã được một nam thanh niên cứu sống” - Trưởng công an quận Thanh Xuân thông tin.

Thượng tá Đinh Tuấn Thành cũng chia sẻ cảm xúc của mình khi bản thân rất bàng hoàng, sửng sốt và cho biết: "T ại thời điểm đỡ được cháu bé, nam thanh niên đã lấy tay trái đỡ được đầu nạn nhân, làm giảm diện tích tiếp xúc giữa mặt bé gái với mái tôn. Rất may mắn cháu bé không nguy hiểm đến tính mạng, hiện được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo lãnh đạo công an quận, đây được coi là điều thần kỳ. Việc làm của công dân Nguyễn Ngọc Mạnh rất đáng được tuyên dương, là một tấm gương người tốt việc tốt.

Mời xem video: Cận cảnh cháu bé thoát chết khi rơi từ tầng 12A

Về vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ tại các khu chung cư, Trưởng công an quận Thanh Xuân khuyến cáo mỗi hộ gia đình sinh sống ở chung cư hay có nhà riêng cần phải đảm bảo sự an toàn cho trẻ nhỏ tránh xa ổ điện, đường dây điện, vật liệu sắc nhọn, ô cửa phải làm thật chắc chắn, đảm bảo không để trẻ có thể lọt qua được.

Bên cạnh đó, Công an quận Thanh Xuân cũng đề xuất tại các địa bàn trên thành phố nói riêng và toàn quốc nói chung cần phải tuyên truyền, rà soát ban công, các nơi sắc nhọn để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.