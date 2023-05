Bé trai bị chó cắn thủng bụng: Nhan nhản chó thả rông không rọ mõm

Theo ghi nhận của PV, tại Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những con chó đi lại tự do trên đường, nơi công cộng nhưng không rọ mõm, không dây xích, không người dắt... Ghi nhận tại hồ Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) hàng ngày có tới hàng chục con chó được người dân thả rông, không rọ mõm chạy xung quanh hồ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân. Một con chó béc giê rất to và hung dữ không được rọ mõm chạy tự do. Chị Thương (người dân phường Hoàng Văn Thụ) chia sẻ: "Hồ Đền Lừ không chỉ là nơi dành cho người lớn mà các cháu nhỏ cũng rất thích ra hồ vui chơi mỗi khi đi học về. Nhưng tại hồ này, mỗi ngày có tới hàng chục con chó trông rất hung dữ và đều không được chủ nhân rọ mõm, có thể tấn công người bất cứ lúc nào. Lo lắng nhất là sự an toàn của con nhỏ không được đảm bảo. Tôi mong chính quyền ra quân thường xuyên và xử phạt nghiêm những hành vi trên để chúng tôi, đặc biệt các cháu nhỏ được an tâm, an toàn". Nguy hiểm luôn rình rập khi ở khu vực công cộng có nhiều chó thả rông. Không chỉ gây nguy cơ mất an toàn, những con chó thả rông còn gây ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh công cộng. Tại đường Tân Mai (quận Hoàng Mai), một con chó không rọ mõm, không xích phóng uế ngay giữa đường. Khoản 3, Điều 2 Nghị định 04/2020/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó; không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Tuy có quy định rất rõ ràng như vậy, nhưng dường như việc xử phạt chưa nghiêm khiến tình trạng chó thả rông không rọ mõm vẫn nhan nhản trên đường phố Hà Nội. Tại phường Định Công (quận Hoàng Mai), một con chó Pitbull xếp hạng hung dữ nhất hiện nay tại Việt Nam, tuy bị xích nhưng cũng khiến nhiều người khiếp sợ. Theo thống kê, tổng đàn chó, mèo của Hà Nội khoảng 460.000, đứng thứ hai cả nước sau Nghệ An. >>> Mời độc giả xem thêm video Chú chó lẻn ra khỏi nhà, chủ đi theo phát hiện điều bất ngờ:

