Bé 12 tuổi KĐT Ciputra bị đánh chấn động não: Cư dân bức xúc vì khuyên ông Hà không nghe

(Kiến Thức) - Các cư dân tòa nhà L2, khu đô thị Ciputra khi chứng kiến ông Hà đánh cháu bé cũng vô cùng bức xúc bởi thời điểm đó, họ đã khuyên can ông Hà việc đánh trẻ con chuyện nhỏ nhặt như vậy là không nên nhưng người đàn ông này không nghe.

Liên quan vụ bé 12 tuổi KĐT Ciputra bị đánh chấn động não, ngày 15/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao Giám đốc CATP chỉ đạo Công an quận Bắc Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức xác minh, điều tra vụ việc nêu trên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.



Suốt thời gian qua, nếu dư luận cả nước vô cùng căm phẫn hành vi đánh một đứa trẻ đến trọng thương của ông Trần Đức Hà thì người dân tại khu đô thị Ciputra cũng vô cùng bất bình.

Theo lời nhân viên bảo vệ tòa nhà L2, khu đô thị Ciputra , nơi xảy ra vụ việc cho biết, các cư dân tòa nhà khi chứng kiến ông Hà đánh cháu bé cũng vô cùng bức xúc bởi thời điểm đó, họ đã khuyên can ông Hà việc đánh trẻ con chuyện nhỏ nhặt như vậy là không nên nhưng người đàn ông này không nghe.

Khu đô thị Ciputra (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nơi xảy ra vụ việc.

“Cư dân khuyên hai bên đưa nhau vào sảnh tòa nhà L2 để hòa giải, bảo ông Hà xin lỗi gia đình cháu bé bị đánh nhưng không được. Ông này ngang lắm, không chịu xin lỗi còn thách thức. Thậm chí cả an ninh của khu đô thị Ciputra vào để hòa giải, ông này cũng không chịu nghe lời”, nhân viên bảo vệ cho biết và nói thêm rằng, từ khi ông Hà về sinh sống ở đây, từ bảo vệ đến lễ tân tòa nhà đều không là gì đối với ông ấy.

“Trước là thế, nhưng sau khi cơ quan thông tấn vào cuộc, giờ ông ta đi về thấy khác hẳn, toàn cúi đầu”, nhân viên bảo vệ nói.

Một cư dân sống tại chung cư L2 phản ánh, lâu nay ông Hà quen thói ngang ngược, khi lái xe về, ông sẵn sàng lái ngược chiều trong lối đi tòa nhà, không ai cản được.

Theo lời các cư dân, chiều 6/11, cháu N.A. chơi cầu lông cùng con trai ông Trần Đức Hà tại sân bóng, khu vui chơi chung giữa tòa nhà P và L khu đô thị Ciputra. Thấy N.A. cầm vợt cầu lông của con mình, ông Hà nghi cháu lấy vợt của con nên túm cổ cháu, đấm thẳng vào thái dương trái, phải, ngực và đá vào chân cháu.

Ông Hà còn thóa mạ, ép cháu cầm chiếc vợt cầu lông để quay video và dọa: “Nếu mày không cầm vợt để tao quay làm bằng chứng, tao sẽ đánh mày chết. Tao quay video xong sẽ đưa lên mạng để cho mày vào tù khi mày 18 tuổi”.

Chị Trịnh Thị Hải Yến, mẹ cháu A. cho hay, sự việc có sự chứng kiến của ông Đỗ Xuân Chung, bảo vệ khu vui chơi. Ngay sau đó, chị đề nghị bảo vệ trích xuất camera, lập biên bản sự việc.

Ông Đỗ Xuân Chung cho biết: "Cháu N.A. ôm lấy tôi cầu cứu nhưng ông Hà vẫn giằng cháu ra khỏi người tôi. Ông này túm cổ áo, chân đá vào mông, tiếp tục dùng tay đánh vào thái dương cháu bé. Chúng tôi không thể ngăn cản được người đàn ông này”.

Do bức xúc, gia đình chị Yến đã trình báo sự việc lên Công an phường Xuân Đỉnh. Công an lấy lời khai của các bên liên quan và yêu cầu đưa cháu N.A đi giám định. Gia đình đưa cháu đi chụp cộng hưởng từ, chụp X-quang, khám ngoại tại Bệnh viện Hồng Ngọc ngay trong đêm, kết quả là cháu bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn động não, chấn thương phần mềm vùng ngực.

Liên quan vụ việc trên, ngày 13/12, bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch thường trực Hội bảo vệ quyền trẻ em cho biết, sẽ ký văn bản gửi công an quận Bắc Từ Liêm đề nghị xử lý nghiêm vụ việc để đi đến khởi tố vụ án vì em bé bị thương tích rất nặng và có ảnh hưởng đến cả não.

“Chúng ta hay nói đến bạo lực trong gia đình, trong trường học, nhưng ở ngoài xã hội, bạo lực đối với trẻ em cũng xảy ra rất nhiều. Vụ việc này xảy ra ngay tại Thủ đô Hà Nội cho thấy, bạo hành đối với trẻ em xảy ra ở bất kỳ chỗ nào, và ở nhiều đối tượng" – bà Hồng nói.

Một cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Bắc Từ Liêm xác nhận, ngày 6/11, cơ quan công an tiếp nhận đơn trình báo của chị Trịnh Thị Hải Yến về việc con trai chị là cháu Nguyễn N.A. (12 tuổi) khi đang chơi cầu lông cùng con trai ông Trần Đức Hà ở khu vui chơi chung thì bất ngờ bị ông Hà hành hung.

Trong quá trình điều tra, ông Hà khẳng định chỉ dùng tay túm vào ngực áo cháu A. để giữ lại và giơ chân lên dọa sẽ đá chứ chưa đánh cháu. Đến thời điểm hiện tại, ông Hà vẫn chưa thừa nhận có hành động đánh nạn nhân.

“Tuy nhiên, qua tài liệu thu thập được từ nhân chứng, camera trích xuất ra thì cho thấy có việc ông Hà dùng chân đá vào mông, dùng tay tác động vào phần thái dương bên trái của cháu bé. Phía bệnh viện cũng có chẩn đoán xác định cháu bị chấn động não và chấn thương phần mềm vùng ngực. Cơ quan điều tra đánh giá vụ việc từ chứng cứ khách quan, không dựa hoàn toàn vào lời khai của ông ấy”, cán bộ này cho biết.