Bắt tạm giam “nữ quái” U60 lừa chạy việc lên tới 300 triệu mỗi suất

Ngày 24/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã khởi tố, tạm giam bị can Đặng Thị Bình (SN 1954, trú tại Tổ 6, phường An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra của cơ quan Công an, bị can Đặng Thị Bình đã nhận tiền của nhiều người để “chạy” thi đỗ công chức, viên chức; “chạy” vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước; “chạy” chuyển công tác theo nguyện vọng tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh lân cận. Ai có nhu cầu thì làm hồ sơ và nộp cho Bình từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Bị can Đặng Thị Bình. Bình có người nhà từng làm trong cơ quan nhà nước nên tạo được uy tín khiến nhiều người tin tưởng giao tiền để nhờ chạy việc. Điển hình, Bình đã nhận 220 triệu đồng ông T.V.H. (trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) để lo cho con thi viên chức ngành giáo dục, phúc khảo đủ điểm đỗ viên chức ngành giáo dục huyện Yên Sơn. Tương tự Bình đã nhận của ông P.Đ.K. (trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) số tiền 300 triệu đồng để “chạy” cho con gái ông K. là P.T.P. vào biên chế chính thức tại một trường THPT trên địa bàn huyện Bắc Quang. Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những ai là bị hại trong vụ án đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang, điện thoại liên hệ: 069.2529.148 hoặc gặp điều tra viên Hoàng Văn Dương, điện thoại: 0983.841.412 để được giải quyết. Hiện vụ "nữ quái" U60 lừa chạy việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Lừa “chạy” việc ngành công an, “nuốt” hàng tỷ đồng