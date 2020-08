Tin nóng ngày 21/8: Cựu đại úy cảnh sát cơ động lừa chạy việc

1. Cựu đại úy cảnh sát cơ động lừa chạy việc: TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Trần Hoàng Huy (40 tuổi, nguyên đại úy cảnh sát cơ động) 12 năm tù về hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Từ 3/2015 đến 1/2016, khi còn công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ, do cần tiền tiêu xài, Huy lừa xin việc vào đơn vị tổng 820 triệu đồng. Mỗi bộ hồ sơ được Huy ra giá 160 triệu đồng. 2. Bị người yêu cũ rủ hàng xóm hiếp dâm: Công an huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) cho biết, ngày 13/8, chị M. (SN 1997; ngụ bản Háng Trợ) đang ngủ cùng con bị 2 nam thanh niên lẻn vào hiếp dâm. Cả 2 người đều sinh sống trong bản, là hàng xóm của nhau. Một trong hai người còn là người yêu cũ của nạn nhân. Cả 2 đều đã ly hôn vợ và không có nghề nghiệp ổn định. Lợi dụng chồng chị M. đi tù, cả hai rủ nhau thực hiện hành vi trên. 3. Phó trưởng công an huyện thừa nhận nợ tiền người giúp việc: Ông Trần Đình Đức, nguyên Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương đã thừa nhận có cầm tiền của người giúp việc và trả lại trước 162 triệu đồng, hứa 2 tháng nữa sẽ trả đủ. Chị Ngô Thị Chung từng giúp việc cho gia đình ông Đức, nhiều lần đưa tiền cho vợ chồng ông này để nhờ mua đất, tổng số tiền hơn 680 triệu đồng mà không có giấy tờ. Bất đắc dĩ, chị phải dựng rạp trước cổng nhà để đòi. 4. Ngáo đá tra khảo vợ và con bằng súng: Công an huyện Phù Cừ (Hưng Yên) khống chế được Lê Anh Văn (SN 1990, trú tại xã Tống Phan) khi đang dùng súng tra khảo vợ và con trai. Do sử dụng ma túy khiến Văn bị ảo giác, lo sợ mình bị theo dõi, vây bắt nên dùng súng gây thương tích cho vợ, sau đó nhốt và đe dọa sẽ giết nếu tự ý đi ra ngoài. Văn có 1 tiền án về tội đe dọa giết người. Người từng bị Văn đe dọa chính là con trai. 5. Phát hiện thi thể nữ giới trên sông Sài Gòn: Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang xác minh danh tính thi thể một phụ nữ không còn nguyên vẹn, mất nhiều bộ phận trôi trên sông Sài Gòn. Người này được người dân sống trên thuyền phát hiện khi xác lẫn trong bèo lục bình. Bước đầu xác định thi thể nạn nhân là nữ, mặc quần dài đen, nửa thân trên và một số bộ phận khác không còn. 6. 14 người tổ chức sinh nhật dưới hầm quán Karaoke: Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) kiểm tra quán karaoke Thái Hải, phát hiện một căn phòng dưới tầng hầm của quán karaoke này khóa trái cửa, có nhiều biểu hiện bất thường. Sau 10 phút mới mở được cửa, bên trong gồm 13 nam và 1 nữ tuổi từ 22 – 29 tụ tập ăn nhậu. Tất cả đều dương this với ma túy. Chủ quán cho biết nhóm này thuê tầng hầm để tổ chức sinh nhật. 7. Sinh viên Học viện Nông nghiệp vứt con vào khe tường: Sau 2 ngày tiến hành xác minh, sàng lọc, Công an huyện Gia Lâm xác định mẹ của bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường hẹp tại thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà nội) là N.K.H. (20 tuổi, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình). Cô hiện là sinh viên học năm 2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Vì có thai ngoài ý muốn, nên sợ bạn bè và gia đình biết cũng như ảnh hưởng đến học tập nên sau khi sinh H. vứt con. 8. Truy tìm giám đốc Công ty BĐS Sài Gòn Phú Nhuận: Công an TPHCM truy tìm bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Công ty Bất động sản Sài Gòn Phú Nhuận. Bà Hương và ông Nhân (cùng công ty) tự nhận khu đất trống 2.000m2 ở Bình Chánh là của mình và nhận đặt cọc của vợ chồng ông H. 4,86 tỷ đồng. Mỗi lần giao tiền đều có phiếu thu, chữ ký và dấu của công ty. Tuy nhiên, mảnh đất lại là của một người khác, chủ lô đất xác nhận không bán cho Sài Gòn Phú Nhuận.

