Chung kết AFF Cup 2018: CĐV Việt Nam đốt nóng “chảo lửa” Mỹ Đình

Ghi nhận của PV Kiến Thức khoảng 14h30 chiều nay (15/12), trước khi diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia (diễn ra vào lúc 19h30) hàng nghìn người hâm mộ từ khắp mọi miền bắt đầu đổ dồn về khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để theo dõi trận đấu. Người hâm mộ mặc áo cờ đỏ sao vàng, đầu đeo băng rôn với khí thế hừng hực. Dù thời tiết ở Hà Nội lúc này đang là 19 độ C, nhưng không khí tại sân Mỹ Đình đang rất nóng. Bởi vậy, cổ động viên cũng quên đi cái lạnh. Hình ảnh một cổ động viên không còn cảm giác lạnh, cởi áo in hẳn số áo cầu thủ Quang Hải lên mình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Các cổ động viên nữ cũng nhanh chóng di chuyển về sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Các cổ động viên nhí cũng được theo phụ huynh đến sân Mỹ Đình. Từ trẻ nhỏ đến người lớn đều háo hức trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Rất nhiều phụ huynh đưa cả con nhỏ đến sân cổ vũ đội tuyển. Nhiều cổ động viên còn mang theo cả hình ảnh HLV Park Hang-seo và lá cờ của nước bạn Hàn Quốc để cổ vũ cho đội tuyển chúng ta giành chiến thắng trong trận chung kết AFF Cup 2018. Khu vực trước sân Mỹ Đình bắt đầu đông nghịt người hâm mộ. Trong khi đó, khắp các ngả đường của Hà Nội cờ đỏ sao vàng, băng rôn, kèn cổ vũ được bày bán náo nhiệt. Sắc đỏ khắp các ngả đường đang hướng về sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Những mặt hàng này ngày hôm nay bán rất chạy. Kèn Vuvuzela là mặt hàng được CĐV ưu chuộng nhất. Cuồn sách ảnh về kỳ tích của ĐT U23 Việt Nam tại Thường Châu, Trung Quốc cũng được người hâm mộ mua rất nhiều. Nhiều người hy vọng những hình ảnh như thế này sẽ tái diễn trong đêm nay (15/12). Búp bê hình các cầu thủ ĐT Việt Nam cũng là mặt hàng được người hâm mộ yêu thích. Bầu không khí náo nhiệt trên đường phố Hà Nội. Cả du khách nước ngoài cũng hướng về Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trong chiều nay cũng khẩn trương vào vị trí, lắp đặt rào chắn sắt. Lực lượng công an được huy động để đảm bản an ninh, trật tự và an toàn cho trận chung kết AFF Cup 2018. Bên trong sân Mỹ Đình, cảnh sát làm nhiệm vụ cũng đã sẵn sàng. Các phóng viên của đài Hàn Quốc tác nghiệp tại khu vực sân Mỹ Đình.

