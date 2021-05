Tin nóng 24/5: Chiêu kiếm tiền khủng của người đẹp chuyển giới top 30 Việt Nam

Lộ chiêu kiếm tiền khủng của người đẹp chuyển giới Top 30 Việt Nam: Ngày 24/5, Công an TP.HCM đang tạm giữ một nhóm đối tượng để điều tra về hành vi trộm tài sản. Trong nhóm này có Nguyễn Minh Trí được tôn là hoa khôi vì vừa trẻ, lại có nhan sắc. Trí hiện nằm trong top 30 người chuyển giới đẹp nhất Việt Nam. Thủ đoạn chính của Trí là đóng giả khách má hồng tiếp cận du khách, mời chài massage, rủ đi vui vẻ rồi bất ngờ tấn công vùng nhạy cảm của họ và nhanh tay móc túi trộm điện thoại, ví tiền. Đang nằm ngủ chủ ki ốt bị đâm chết: Sáng 24/5, khi anh Mạc Văn T. (trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) đang nằm ngủ trên ghế tại ki ốt bán hành tỏi thì bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào dùng dao đâm liên tiếp vào người và dùng ghế quăng về phía nạn nhân. Sau khi bị đâm nạn nhân loạng quạng chạy ra ngoài và gục xuống, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường tới bệnh viện do mất nhiều máu. Đe dọa giết cháu ruột đối tượng bị bắt tạm giam: Nguyễn Hồng Sương (SN 1984, trú huyện Cư Jút, Đắk Nông) do nghi ngờ vợ và cháu ruột của mình là anh Nguyễn Văn Nguyên (trú cùng địa phương) gắn thiết bị định vị vào xe máy mà Sương đang sử dụng. Tối 15/4, Sương bắt Nguyên phải thừa nhân nên đã đánh vào mặt, rồi dùng dao dí vào cổ đe dọa giết Nguyên... Sự việc sau đó đã được lực lượng chức năng khống chế bắt giữ Sương. Ngày 24/5, Sương bị Công an huyện Cư Jút khởi tố. Gã đàn ông tưới xăng đốt nhà một phụ nữ: Ngày 19/5, chị H. phát hiện phía cửa sau căn nhà mình tại Q.Tân Bình, TP.HCM bị cháy nên hô hoán, cùng người dân xung quanh dập tắt đám cháy. Sau đó, chị H. đến công an trình báo về vụ việc. Công an xác định, đối tượng N.Q.T. là người gây ra vụ cháy,. Ngày 24/5, Công an Q.Tân Bình cho biết, T. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đi giải quyết mâu thuẫn bị đối thủ chém chết: Tối 23/5, anh M.Q.H. (SN 2003, trú xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) sau khi đi đến điểm hẹn tại xã Nga Liên, H. bị đối thủ chém bị thương nặng và tử vong sau đó. Đối tượng gây án cũng bị cơ quan Công an bắt giữ. Nguyên nhân ban đầu được xác định giữa cả 2 có mâu thuẫn trước đó. Quán karaoke ở Thanh Hóa cho 40 khách "bay lắc" giữa mùa dịch: Ngày 24/5, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, vừa ập vào một quán karaoke Tân Lan ở thị trấn Nưa. Công an bắt quả tang 40 đối tượng (23 nam, 17 nữ) đang tụ tập tại 4 phòng hát của quán karaoke Tân Lan sử dụng ma túy, kẹo và bóng cười. Qua xét nghiệm nhanh đã có 22/40 đối tượng có kết quả dương tính với các chất ma túy. Khai trừ Đảng nguyên Giám đốc Sở Y tế Sơn La: Ngày 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng với bà Nguyễn Thị Kim An (SN 1969, trú TP Sơn La; nguyên Giám đốc Sở Y tế Sơn La); ông Sa Văn Khuyên (SN 1960, trú tại phường Chiềng Lề; nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La). Hai người này bị xác định thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, để nhiều cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật, bị khởi tố điều tra. 1 giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương bị bắt: Ngày 24/5, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Ngọc Thắng (37 tuổi, quê Khánh Hòa) - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển địa ốc Điền Phú Phát (TP Thủ Dầu Một) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 3 người dân đã bị Thắng lừa bán nhà chiếm đoạt 3,6 tỷ đồng. Bị bắt bất ngờ, nuốt hàng chục viên ma tuý vào bụng: Khi Trần Thị Lý (SN 1984; trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đang giao dịch ma túy thì các trinh sát bất ngờ ập đến. Trong cơn hoảng loạn, Lý đã kịp cho gói ma túy trên tay vào miệng rồi nuốt chửng xuống dạ dày. Sau khi “xổ ruột” đối tượng, thu được gói ma túy, bên trong có chứa 47 viên ma túy tổng hợp. Ngày 24/5, Lý bị Công an Nghệ An khởi tố bắt tạm giam. Phát hiện thi thể đang phân hủy tại rừng tràm: Sáng, người dân xã Đam B’ri (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đi làm trong rừng tràm thì phát hiện một thi thể bốc mùi hôi thối nên trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, thi thể đã phân huy chỉ còn bộ xương nằm ngay cạnh gốc tràm bị phủ bởi võng dù, bên cạnh có 1 túi xách màu đen nghi nhưng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. >>> Xem thêm video: Nam huấn luyện viên thể hình bán dâm cho cô gái 22 tuổi. Nguồn: Đài Truyên Hình Đồng Tháp.

