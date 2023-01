Ngày 3/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Thanh Hoa (SN: 1990; HKTT: 11 Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội; có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản) và Vũ Trọng Hiếu (SN: 1990; HKTT: 24 ngõ Tô Tiền, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

2 đối tượng Vũ Trọng Hiếu và Nguyễn Thanh Hoa tại cơ quan Công an.

Theo đó, ngày 12/12/2022, Hoa và Hiếu điều khiển xe máy đến quận Hoàn Kiếm để trộm cắp tài sản. Tại số 4 Hội Vũ, phường Hàng Bông và 59 Hàng Gà, phường Hàng Bồ, hai đối tượng đã trộm cắp 3 chiếc điện thoại iPhone 11 Pro, iPhone 11Pro Max, iPhone X.

Sau đó, Hiếu đem đi phá khóa, bán lấy tiền ăn tiêu. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Công an phường Trung Phụng, quận Đống Đa đã tiến hành điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng Hoa và Hiếu, đồng thời thu giữ 3 chiếc điện thoại trên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an quận Hoàn Kiếm xác định Hoa và Hiếu còn thực hiện 1 vụ trộm cắp điện thoại iPhone 13 Pro Max tại số 18 Ấu Triệu, phường Hàng Trống vào ngày 13/11/2022. Sau đó, Hoa đưa Hiếu chiếc điện thoại trên mang đi bán tại khu vực Kim Liên, quận Đống Đa với giá 5 triệu đồng.

Hiện vụ bắt tạm giam cặp đôi trộm nhiều iPhone trên phố cổ Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.