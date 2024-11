Bắt tạm giam 3 đối tượng giả danh Công an để lừa tiền

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Văn Hậu (SN 1992, trú tại thôn Đông Lễ, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Tiến Nam (SN 1993, trú tại tổ dân phố Bến 1, phường Đắc Sơn, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); Hoàng Thị Thương (SN 1993, trú tại thôn Khuổi Nằn II, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã xác định các đối tượng trên có dấu hiệu hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Trước đó ngày 20 và 21/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Tiến Nam, Hoàng Thị Thương, đồng thời khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Hậu, Nam và Thương để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc xảy ra hồi 13h00 ngày 19/10/2024, tại quán cafe Trung Nguyen Legend thuộc Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện Hậu và Nam đang có hành vi nhận tiền của B.T.T.T, sinh năm 1998, trú tại xã Sơn Thành và H.N.L, sinh năm 2003, trú tại thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Ngay khi thấy có lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy, Nguyễn Văn Hậu nhanh chân lên xe ôtô do Hoàng Thị Thương đang nổ máy chờ sẵn rời khỏi hiện trường, Nam là người xách 2 túi tiền đã bị khống chế. Kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của Nam, lực lượng Công an phát hiện các giấy tờ tuỳ thân của Hậu cùng với 1 giấy chứng minh Công an nhân dân số hiệu 128-111 mang tên Nguyễn Văn Hậu; đơn vị: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội do, Cục trưởng ký. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.