Bắt quả tang bảo vệ VFF phe vé trận Việt Nam-Philippines

(Kiến Thức) - Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Philipppines, Công an đã bắt quả tang hàng loạt phe vé, trong đó có cả bảo vệ một cơ sở thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Tối 5/12, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, tổ cảnh sát hình sự Công an quận này vừa bắt quả tang hàng loạt “phe vé”, thu giữ hàng trăm vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Philippines trên sân Mỹ Đình vào tối nay 6/12.



Theo cơ quan Công an, các phe vé này hoạt động trước khu vực quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình, gây mất an ninh trật tự. Trong số các phe vé bị cảnh sát hình sự bắt quả tang có một đối tượng được cho là bảo vệ của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam – thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Các phe vé được đưa về trụ sở Công an.

Trường hợp kể trên bị bắt quả tang khi đang chào mời người hâm mộ mua 4 cặp vé mời khán đài A với giá 4,5 triệu đồng/cặp.

Bước đầu, một phe vé khai với cảnh sát rằng, đã vào trang mạng congdongve.... mua vé trận Việt Nam - Philippines với giá cao sau đó bán lại kiếm lời khoảng 400.000 đồng/cặp. Mệnh giá vé trận bán kết cao nhất là 1 triệu/cặp nhưng bị phe vé đẩy lên gấp 5-7 lần khi ra ngoài "chợ đen". Thậm chí, có những cặp vé mời được chào bán với giá 11 triệu đồng/cặp.

Từ đầu tháng 12 đến nay, người này kiếm được khoảng 20 cặp vé. Chiều 5/12, khi đang chào bán 9 cặp còn lại thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Những cặp vé bán kiếm lời của các phe vé.

Công an quận Nam Từ Liêm cho biết thêm, các phe vé hoạt động ngày càng tinh vi với các thủ đoạn đối phó với lực lượng Công an. Trong những ngày đầu, có trường hợp cầm 70 vé trên tay, nhưng đến ngày hôm nay, các đối tượng đã xé lẻ vé, huy động người thân đến bán, mỗi người chỉ cầm trên tay vài cặp. Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng lảng tránh nhưng khi tổ công tác rời đi, phe vé lại hoạt động.