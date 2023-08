Bắt nhóm thiếu niên mang vũ khí chặn xe cướp tài sản ở Hưng Yên

Ngày 22/8, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã điều tra làm rõ, bắt giữ 5 đối tượng gây ra 3 vụ cướp tài sản liên tiếp trên địa bàn. 5 đối tượng này gồm: Đ.H.A, SN 2006, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ; H.M.T, SN 2007, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ; Đ.V.C, SN 2007, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ; L.T.A, SN 2006, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang; N.V.A, SN 2005, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo Cơ quan CSĐT, vào 8h ngày 19/8/2023, Công an huyện Yên Mỹ nhận được đơn trình báo của anh N.B.H, (SN 1985, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), là công nhân Công ty TNHH JC ở Khu Công nghiệp Phố Nối A. Theo đó, khoảng 1h35 ngày 19/8/2023, anh Hòa đi xe mô tô BKS: 17B6-572.21 đi từ hồ câu Minh Châu về đến đoạn đường vắng thuộc thôn Thanh Xá (xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ) thì bị 1 nhóm đối tượng chặn xe, sử dụng đao đe dọa, chiếm đoạt xe máy, tiền và điện thoại của anh H.

Quá trình điều tra, truy xét, đến 10h30 ngày 20/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã làm rõ và thực hiện Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Yên Mỹ xác định, nhóm đối tượng này cũng chính là thủ phạm gây ra 2 vụ cướp ngày 14/8 trên địa bàn thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ và ngày 18/8 tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào; đồng thời, thu giữ 1 thanh đao, 4 xe máy là vật chứng của các vụ cướp do các đối tượng gây ra.