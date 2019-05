Bắt nhóm hacker dùng máy tính chiếm đoạt tiền tỷ từ ngân hàng

Chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng



Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, điều 290 Bộ luật hình sự.

9 bị can trong nhóm hacker dùng máy tính chiếm đoạt tiền tỷ từ ngân hàng gồm:

Phạm Thị Hương (SN 1971, trú tại phòng 306, CT1A, TP giao lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1978, trú tại phòng 1003, nhà B3D, tổ 48, Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Lê Mạnh Dũng (SN 1978, trú tại P303 CT2B, khu đô thị mới Nghĩa Đô, ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Trịnh Hồng Anh (SN 1966, trú tại số 20B, 124/22/75 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội)

Nguyễn Việt Khoa (SN 1977, trú tại só 29 phố Cảm Hội, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Nông Tường Lân (SN 1982, trú tại nhà C, khu 14-16, ngõ 254 đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội)

Nguyễn Đức Đông (SN 1971, trú tại tổ 20, khu 2, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh - Giám đốc Công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung)

Chan Sok (SN 1979, trú tại PH.5/SK.Veal Vong – KH.7/Makara/Phnom Penh, Camphuchia)

Vũ Thu Phương (SN 1991, trú tại phòng 1607, B4, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Trụ sở Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại quốc tế Thiên Cung. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Thông tin về quá trình điều tra, ngày 12/6/2018, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Hạ Long tố cáo Công ty Cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung do Nguyễn Đức Đông làm giám đốc thực hiện các giao dịch rút tiền bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ (MOTO) chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Đông - Giám đốc Công ty Thiên Cung Travel cùng các đối tượng khác sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, thực hiện 38 giao dịch rút số tiền hơn 2,7 tỷ qua máy POS mà ngân hành cấp về tài khoản của công ty Thiên Cung.

Các đối tượng đã rút chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng của chủ thẻ. Tuy nhiên, ngân hàng đã kịp thời phát hiện phong tỏa hơn 500 triệu đồng trong tài khoản của doanh nghiệp mà các đối tượng chưa kịp rút.

Căn cứ tài liệu trong quá trình điều tra, ngày 14/11/2018, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can số 358 đối với Phạm Thị Hương về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Hương bỏ trốn và bị Cơ quan Công an truy nã đặc biệt. Ngày 27/2/2019, Phạm Thị Hương đến Cơ quan Công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và những đối tượng trong đường dây.

Thủ đoạn tinh vi để rút tiền ngân hàng

Theo lời khai của Phạm Thị Hương, qua mạng xã hội, Hương quen một số đối tượng người nước ngoài là Tony (quốc tịch Nga) và Chan Sok (quốc tịch Campuchia) chuyên cung cấp thông tin thẻ ngân hàng bị đánh cắp, sử dụng để rút, chiếm đoạt tiền.

Sau khi bàn bạc thống nhất, Hương là người tìm các doanh nghiệp có máy POS đăng ký dịch vụ thanh toán Moto để thực hiện ý đồ trên. Theo thỏa thuận, nếu trót lọt Hương được hưởng 5%, chủ doanh nghiệp có máy POS được 45%, người cung cấp thông tin thẻ ngân hàng bị được 50%.

Tháng 10/2017, Hương làm quen với Đoàn Thị Lan Anh (SN 1963, trú tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) - chủ doanh nghiệp tư nhân Lan Anh (khách sạn Mela). Sau đó, Hương đã bàn bạc với Lan Anh thông qua máy POS của doanh nghiệp để rút tiền từ thẻ ngân hàng mà Hương cung cấp.

Trong thời gian hơn 1 tháng, Hương nhận thông tin thẻ ngân hàng từ Chan Sok và Tony cùng với Lan Anh rút chiếm đoạt số tiền hơn 2,7 tỷ đồng của chủ thẻ. Các đối tượng đã chia nhau số tiền 1,6 tỷ, còn 1,1 tỷ đồng bị ngân hàng phát hiện phong tỏa. Mặc dù biết việc sử dụng thẻ trái phép, thông tin thẻ của người khác (chủ yếu là người nước ngoài) nhưng do cần tiền nên Hương vẫn cố tình thực hiện hành vi này.

Đối tượng Phạm Thị Hương.

Hiện Đoàn Thị Lan Anh đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi phạm tội cùng các đối tượng khác.

Tiếp đó tháng 1/2018, Hương cùng với Nguyễn Đức Đông - chủ doanh nghiệp có máy POS ở Quảng Ninh thống nhất, Hương nhận thông tin thẻ ngân hàng (gồm: ảnh chụp hộ chiếu, ảnh mặt trước, mặt sau của thẻ ngân hàng) từ Chan Sok, Tony và những người khác qua phần mềm Viber, Zalo, sau đó chuyển cho Nguyễn Đức Đông dùng máy POS của doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng chức năng thanh toán Moto tại ngân hàng thương mại trên địa bàn Quảng Ninh để rút chiếm đoạt tiền của chủ thẻ.

Trong thời gian 10 ngày, các đối tượng đã thực hiện rút chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng của chủ thẻ, chia nhau 2,3 tỷ đồng, còn 500 triệu đồng đã bị ngân hàng phát hiện phong tỏa.

Để nhanh chóng có thông tin thẻ ngân hàng, hàng ngày sau khi rút được tiền, Nguyễn Đức Đông đều chuyển số tiền theo thỏa thuận cho Phạm Thị Hương trả cho các đối tượng để nhận thẻ mới. Tham gia rút tiền tại Quảng Ninh còn có 5 đối tượng khác gồm Nguyễn Tuấn Dũng, Lê Mạnh Dũng, Trịnh Hồng Anh, Nguyễn Việt Khoa, Nông Tường Lân, đều là trung gian môi giới.

Trong đó, Nguyễn Việt Khoa là người trực tiếp liên hệ với các đối tượng người Nga (sinh sống tại Nga) cung cấp thông tin thẻ ngân hàng bị trộm cắp thông tin. Sau đó thông qua các đối tượng trung gian để chuyển cho Hương và Đông thực hiện việc rút, chiếm đoạt tiền chia nhau hưởng lợi. Trong vụ việc này, các đối tượng trung gian môi giới được hưởng từ 3% đến 5% số tiền chiếm đoạt được.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Chan Sok là người Capuchia nhưng có thời gian học tập và sinh sống tại Việt Nam từ lâu, thường xuyên đi lại giữa 2 nước. Chan Sok có mối quan hệ với các đối tượng là chủ quán bar ỏ những khu vui chơi dành cho người nước ngoài tại Campuchia. Chính những chủ quán bar này đã thu thập, lưu giữ thông tin về thẻ ngân hàng mà khách du lịch trong quá trình thanh toán tại quán bar rồi cung cấp cho Chan Sok sang Việt Nam cùng các đối tượng người Việt Nam rút chiếm đoạt tiền.

Để hợp lý hóa việc sử dụng thông tin thẻ của người khác để rút tiền, chủ doanh nghiệp đã lập khống các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ nhằm che dấu, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi kiểm tra, đồng thời hợp lý hóa chứng từ để rút tiền từ ngân hàng.

Trong vụ án này, Cơ quan Công an đã tạm giữ nhiều vật chứng liên quan như điện thoại di động, máy tính xách tay, các hóa đơn rút tiền từ thẻ ngân hàng liên quan đến 38 lần giao dịch gian lận tại các đơn vị chấp nhận thẻ công ty Thiên Cung, hơn 43.000 USD và nhiều tài liệu, chứng cứ khác.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan.