3 bà cháu bị hàng xóm sát hại: Chồng, con hung thủ gần hiện trường nhưng không biết

Liên quan đến vụ thảm án kinh hoàng 3 bà cháu bị sát hại , chôn trong vườn cà phê ở thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, ngày 28/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang mở rộng điều tra, làm rõ lời khai của nghi phạm Nghiêm Thị Nhi (SN 1971) và những người có liên quan.

Lời khai của chồng, con hung thủ

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, chồng của Nhi là ông L. T. B (53 tuổi) và con trai là L. C. V. (17 tuổi) đã được Công an triệu tập để lấy lời khai. Tuy nhiên, hiện tại, cơ quan chức năng xác định chưa có căn cứ chứng minh hai người này có liên quan đến vụ án nên đã mời ra về.