Bắt nhóm đối tượng mang hung khí gây rối trật tự công cộng

Ngày 10/10, Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với T.V.T, Đ.V.A, H.M.H, N.V.A, P.Đ.H, N.Đ.P, T.T.Q và P.G.K (cùng ở huyện Đông Anh, Hà Nội) là những đối tượng từ đủ 16 tuổi về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, trong thời gian khoảng 20h30 đến 23h30 ngày 26/9, Tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm trên tuyến đường các xã Liên Hà, Dục Tú và Vân Hà của Công an huyện Đông Anh phát hiện nhóm gồm khoảng 15 đến 20 nam, nữ thanh niên đi xe máy mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia di chuyển với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự.

Công an huyện tiến hành truy xét, xác minh làm rõ, các đối tượng thông qua mạng xã hội rủ nhau đi xe máy mang theo 2 con dao, 2 kiếm, 14 vỏ chai bia, 1 gậy gỗ, 1 đinh ba bằng kim loại… mục đích tìm các nhóm thanh niên khác đi trên đường để đánh nhau, gây mất an ninh trật tự.

Quá trình điều tra, Công an huyện Đông Anh xác định và triệu tập 16 đối tượng về trụ sở để làm rõ vụ việc. Các đối tượng đã khai nhận hành vi gây rối trật tự công cộng của mình. Căn cứ quy định, Công an huyện Đông Anh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với những đối tượng từ đủ 16 tuổi về hành vi gây rối trật tự công cộng . Còn các đối tượng liên quan khác chưa đủ 16 tuổi, Công an huyện bàn giao cho gia đình và UBND các xã quản lý và xử lý theo quy định.

Qua vụ việc trên, Công an huyện Đông Anh khuyến cáo các bậc cha mẹ cần dành nhiều thời gian để quản lý con cái, tránh giao xe cho các con đi chơi đêm, nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, cần thường xuyên quan tâm, dạy dỗ các con, tránh nhận thức lệch lạc, nhất là đua đòi qua mạng xã hội.

Đồng thời, Công an huyện tổ chức tuyên truyền mọi công dân từ đủ 16 tuổi trở lên sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với các hành vi nghiêm trọng do mình gây ra và từ đủ 14 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi đặc biệt nguy hiểm do mình gây ra.