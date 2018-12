Bắt nguyên TGĐ Tổng Cty Thăm dò Khai thác Dầu khí VN Đỗ Văn Khạnh

Tối ngày 18/12, Bộ Công an cho biết, ngày 17/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố bị can số 265/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 77/C03-P15 đối với Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng giám đốc PVEP về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 - Bộ luật hình sự 2015. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.



Việc bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh nằm trong vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra.

Ông Đỗ Văn Khạnh, nguyên Tổng giám đốc PVEP. Ảnh: PVN

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã xác định, ông Đỗ Văn Khạnh trong thời gian từ năm 2012 - 2014 đã có hành vi lạm dụng chức vụ là Tổng giám đốc PVEP để nhận tiền của OceanBank chi lãi ngoài (còn gọi là tiền chăm sóc khách hàng), sau đó chiếm đoạt tài sản. Ngày 13/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi vụ án hình sự số 54/C46-P11.

Trước đó, cơ quan điều tra xác định, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank) về việc chi lãi ngoài cho khách gửi tiền trên toàn hệ thống ngân hàng này từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền Oceanbank đã chi lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó chi cho PVEP 76,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 3/2017, bị cáo Nguyễn Trà My (PGĐ Oceanbank Chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2010 - 2016) khai đã chi lãi ngoài 11 tỷ đồng cho Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí . Tuy nhiên, khi đối chất hôm đó với bị cáo, Trưởng Ban tài chính PVEP Nguyễn Tuấn Hùng khẳng định đơn vị này không nhận bất cứ khoản nào của nhà băng này.

Đến ngày 21/6, khi điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại PVEP, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hùng.

Mới đây, ngày 10/12, Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam ông Trương Văn Tuyến - nguyên tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và ông Phạm Thanh Sơn - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng thu hồi tài sản triệt để và xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng có liên quan.