Bắt nam thanh niên trộm hàng loạt Iphone cao cấp ở Nam Định

Ngày 2/6, Công an TP Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Minh Hải (SN 2002, trú tại xóm 7, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Hải và tang vật trong vụ trộm.

Trước đó, khoảng 2h ngày 3/5, Nguyễn Minh Hải trèo tường, đột nhập vào Siêu thị điện máy Media Mart tại số 305 Giải Phóng, phường Trường Thi, TP Nam Định trộm được 6 điện thoại Iphone 11, 1 Iphone 14, 1 điện thoại Samsung A34, 1 pin sạc dự phòng Pisen power, 1 tai nghe bluetooth Wopow Max 7. Sau đó, Hải trèo tường, thoát ra ngoài theo lối cũ.

Ngày 29/5, quản lý siêu thị kiểm tra lại các mặt hàng, phát hiện bị trộm cắp tài sản và đã trình báo Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nam Định. Công an TP Nam Đinh nhận định đối tượng gây án không phải người địa phương, khả năng đối tượng còn thực hiện trộm cắp tài sản tại các cửa hàng, siêu thị bán đồ điện tử khác, do đó các trinh sát đã khẩn trương tiến hành điều tra, truy xét. Sau một ngày xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nam Định đã xác định được đối tượng trộm cắp chính là Nguyễn Minh Hải.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Hải khai nhận đã đột nhập vào Siêu thị Media Mart để trộm cắp tài sản vào đêm 3/5. Qua đấu tranh, đối tượng còn khai nhận, đêm ngày 27/5, đã đột nhập vào một cửa hàng bán điện thoại tại TP Nam Định trộm được 1 điện thoại Iphone 14 Promax màu tím. Nguyễn Minh Hải bán các điện thoại đã trộm cắp được 55 triệu đồng và “đốt hết” vào chơi game, tiêu xài cá nhân.