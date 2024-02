Bắt nam thanh niên cướp vàng để tặng người yêu ở Hà Nội

Ngày 1/2, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi cướp tiệm vàng tại đường Phú Diễn tối 28/1. Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tố giác của chị Đỗ Thị Bích H. (phường Phú Diễn) về việc cửa hàng vàng Ánh Hồng (số 23 đường Phú Diễn, Phú Diễn) bị nam thanh niên cướp giật 4 nhẫn trơn vàng ta, một mặt dây chuyền vàng tây, tổng trị giá tài sản khoảng 33,25 triệu đồng.

Đối tượng Võ Văn Phong tại cơ quan Công an.

Công an quận Bắc Từ Liêm cử tổ công tác xuống hiện trường, xác minh và truy tìm đối tượng. Đến chiều 30/1, Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ Võ Văn Phong (SN 2004, trú tại xóm 4, Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An).

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận muốn mua mặt dây chuyền vàng để tặng người yêu nên vào cửa hàng vàng Ánh Hồng để hỏi. Tại cửa hàng, thấy chỉ có một mình chị Đỗ Thị Bích H. bán hàng, cửa hàng nhiều sơ hở, bản thân lại đang nợ nần nên Phong nảy sinh ý định cướp giật.

Phong giả vờ hỏi mua một chiếc nhẫn vàng trơn 2 chỉ, 3 chiếc nhẫn vàng trơn 1 chỉ (đều là loại vàng 9999), một mặt dây chuyền vàng tây. Lợi dụng chủ tiệm vàng ghi hóa đơn, Phong cướp giật số vàng trên rồi nhanh chóng chạy lên xe tẩu thoát. Tài sản cướp được, Phong mang tặng người yêu mặt dây chuyền vàng tây và bán 4 chiếc nhẫn vàng 9999 cho một cửa hàng vàng ở thị trấn Quốc Oai lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ nam thanh niên cướp vàng để tặng người yêu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.