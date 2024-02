Bắc Giang: Cặp vợ chồng "nổ" quen biết lãnh đạo, lừa 1,4 tỷ

Ngày 1/2, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ đôi vợ chồng "nổ" có quen biết với lãnh đạo một công ty trong khu công nghiệp để mở căng tin và thu mua phế liệu nhằm lừa đảo gần 1,4 tỷ đồng.

Đối tượng Dương Anh Tuấn và Nguyễn Thị Liên.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Anh Tuấn (SN 1975) và vợ là Nguyễn Thị Liên (SN 1980), cùng trú tại đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11/2022, Dương Anh Tuấn và vợ đưa ra thông tin gian dối có mối quan hệ với lãnh đạo của Công ty Luxshare ICT thuộc Khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên) có thể xin được mở căng tin và thu mua phế liệu tại công ty.

Dương Anh Tuấn và Nguyễn Thị Liên đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 1,4 tỷ đồng của anh N.V.T (SN 1994, trú tại xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng.