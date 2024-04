Tài xế buồn ngủ, xe tải chở nông sản lao sang lề đường bẹp rúm

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 19/4 trên Quốc lộ 14B đoạn qua xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Thời điểm này, xe tải mang biển kiểm soát Đăk Lăk chở hàng nông sản lưu thông theo hướng từ Đại Lộc (Quảng Nam) về Đà Nẵng thì bất ngờ mất lái lao sang lề đường. Vụ tai nạn khiến xe tải bị bẹp rúm, biến dạng. Trái cây và các loại hàng nông sản la liệt sau vụ tai nạn. Toàn bộ các thùng hàng nông sản trên thùng xe đổ ào xuống đám cỏ dại ven đường. Tài xế xe tải may mắn thoát nạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến phân luồng, điều tiết giao thông đồng thời điều động phương tiện hỗ trợ cẩu tải. Xe cẩu hạng nặng được huy động đến hiện trường. Quá trình cẩu xe tải chở hàng nông sản tự gây tai nạn diễn ra trong vài giờ khiến việc lưu thông trên Quốc lộ 14B qua khu vực này bị ách tắc. Nhiều tài xế xuống xem lực lượng chức năng làm việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe tải chở hàng nông sản buồn ngủ nên tự gây tai nạn. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc là sáng sớm, phương tiện lưu thông trên đoạn đường này khá vắng. Đến hơn 10h sáng 19/4, lưu thông trên Quốc lộ 14B mới trở lại bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được xác minh, làm rõ. Lực lượng chức năng hỗ trợ cẩu tải phương tiện sau vụ tai nạn.

