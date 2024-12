Bắt kẻ chống người thi hành công vụ sau gần 22 năm bỏ trốn

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15/3/2003, tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ án chống người thi hành công vụ do một nhóm đối tượng gây ra. Sau khi biết tất cả đồng bọn đã bị bắt và xử lý trước pháp luật nên Nguyễn Văn Bôn, sinh năm 1981, nơi thường trú: thôn Bình Trật Nam, xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Binh, chỗ ở: tổ 14, khu 2, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Nguyễn Văn Bôn.

Ngày 26/4/2003, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Uông Bí (nay là Cơ quan CSĐT Công an thành phố Uông Bí) ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Bôn về hành vi chống người thi hành công vụ.