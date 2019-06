Bắt giữ tài xế taxi rủ đồng bọn trộm tài sản trong ki ốt của khách

Ngày 3/6, thông tin từ cơ quan Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng trộm tài sản trên địa bàn, bị đội Tuần tra Phòng chống tội phạm phường Tân Bình, thị xã Dĩ An bắt giữ.

Trước đó, rạng sáng ngày 2/6 đội Tuần tra Phòng chống tội phạm phường Tân Bình đi tuần tra trên địa bàn thị xã Dĩ An. Khi đến khu vực khu dân cư tổ 8, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, phát hiện 1 chiếc taxi đậu trước căn ki ốt mở cửa, có biểu hiện nghi vấn.

Khi các thành viên đội tuần tra đến kiểm tra, phát hiện căn ki ốt đã bị phá khoá. Cùng lúc này, 1 nam thanh niên dắt xe máy từ trong ki ốt đi ra. Khi phát hiện đội tuần tra, thanh niên này đã ném tiền trong túi quần ra và quăng xe máy bỏ chạy.

Các đối tượng trộm tài sản bị bắt giữ. Lập tức đội tuần tra đuổi theo, khống chế bắt giữ được đối tượng. Chiếc taxi lúc này cũng được đồng bọn của đối tượng phóng chạy đi. Khi chạy đến địa phận phường An Phú, thị xã Thuận An thì bị đội tuần tra đuổi theo bắt giữ.



Bước đầu, các đối tượng khai tên Đinh Quốc Toản, SN 1989, quê tỉnh Hà Tĩnh và Quách Văn Tiến, SN 1990 quê tỉnh Hoà Bình. Tiến khai, trước đó chủ căn ki ốt trên có gọi taxi của Tiến đến chở đi có việc.

Tiến thấy trước khi đi, chủ ki ốt chỉ khóa cửa bên ngoài một lớp. Sau đó, biết được chủ nhà đi vắng, bên trong ki ốt có nhiều tài sản có giá trị không ai trông giữ, Tiến nảy sinh ý định trộm cắp. Do có quen biết từ trước nên Tiến rủ Toản cùng tham gia .

Sau khi đón Toản, Tiến lái taxi đến căn ki ốt, dùng kìm cộng lực cắt khóa, đột nhập vào ki ốt trộm tài sản. Khi đang lấy tiền và chiếc xe máy hiệu Sirius đem ra ngoài thị bị đội tuần tra phát hiện bắt giữ.

Hiện, 2 đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an thị xã Dĩ An điều tra, xử lý.