Bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm: Kỷ luật Phó viện trưởng VKS Chương Mỹ

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an – Đại tướng Tô Lâm sáng 4/6, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã thông tin thêm để trả lời câu hỏi của đại biểu quốc hội về vụ hiếp dâm bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm tại Chương Mỹ, Hà Nội.



Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, Sau khi sự việc xảy ra, ông Trí cho biết cơ quan điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát huyện Chương Mỹ phê chuẩn để khởi tố tội dâm ô và phía Viện kiểm sát đã đồng ý.

“Ngay lập tức, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc. Lãnh đạo VKSND tối cao đã yêu cầu VKSND Hà Nội kiểm tra lại sự việc, đồng thời chỉ đạo Viện kiểm sát huyện Chương Mỹ phê chuẩn quyết định khởi tố theo hướng phải là tội Hiếp dâm trẻ em”, ông Lê Minh Trí cho biết.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí.

Về trách nhiệm của cán bộ liên quan trong việc xác định và phê chuẩn không đúng tội danh, Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, đã chỉ đạo VKSND Hà Nội kỷ luật Phó viện trưởng VKS huyện Chương Mỹ và kiểm sát viên thụ lý vụ án.

Về công tác điều tra, lãnh đạo VKSND tối cao cho hay vụ án ban đầu thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra của địa phương, nhưng sau đó cơ quan điều tra Bộ Công an đã trực tiếp thụ lý.

“Bộ trưởng Công an có thẩm quyền phân công thụ lý để đảm bảo tính công bằng và hợp lý”, ông Trí giải thích.

Trước đó, theo điều tra ban đầu, ngày 24/2, Công an huyện Chương Mỹ tiếp nhận tin báo của bố đẻ nạn nhân về việc cháu Q. trên đường đi học về bị một người đàn ông lạ mặt điều khiển xe máy đón đi và xâm hại tình dục. Nghi can gây án được xác định là Nguyễn Trọng Trình đã bị Công an huyện Chương Mỹ tiến hành bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 6/3, Công an huyện Chương Mỹ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình về hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”. Cơ quan này đã cho bị can Trình tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngay lập tức, quyết định nêu trên từ cơ quan điều tra đã gặp phải phản ứng dữ dội của cộng đồng xã hội.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, toàn bộ hành vi mà đối tượng Trình đã thực hiện có dấu hiệu cấu thành tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” mà không phải là tội Dâm ô.

Đối tượng Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ngày 19/3, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Công an thành phố tiến hành rút toàn bộ hồ sơ vụ việc để thẩm định lại. Bị can Nguyễn Trọng Trình cũng bị bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ án. Chiều ngày 19/3, VKSND TP Hà Nội ký công văn gửi VKSND huyện Chương Mỹ và Công an TP Hà Nội về việc yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn và chuyển vụ án để điều tra với Nguyễn Trọng Trình. Cơ quan kiểm sát TP Hà Nội cho rằng, hành vi của Trình có dấu hiệu phạm vào loại tội đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 25/3, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định của Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội về việc thay đổi quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, ở Chương Mỹ, Hà Nội) từ tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” sang “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Tại buổi họp báo quý I/2019 diễn ra chiều 25/3, trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, trả lời câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm của Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) trong việc khởi tố tội danh với bị can xâm hại bé gái 10 tuổi có hình phạt nhẹ hơn tội danh cơ quan cấp trên áp dụng. Trung tướng Trần Văn Vệ khẳng định không thể xử lý cơ quan tiến hành tố tụng huyện Chương Mỹ.

Theo ông Vệ, việc Công an huyện Chương Mỹ khởi tố tội Dâm ô người dưới 16 tuổi đối với bị can Nguyễn Trọng Trình xuất phát từ chính những quy định hiện hành về áp dụng tội danh. Chỉ khi Cơ quan điều tra CATP Hà Nội và VKSND cùng cấp xem xét hồ sơ, thống nhất khởi tố tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi thì việc đổi tội danh mới được thực hiện.

Trung tướng Trần Văn Vệ nói chỉ có thể xử lý cán bộ thụ lý vụ án nếu để lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội. Còn vụ việc này có sự thay đổi tội danh là do sự nhận thức pháp luật của các cấp khác nhau.