Bắt giữ cụ ông U70 “hở hang” nghi dâm ô bé gái 13 tuổi

(Kiến Thức) - Công an TP Tân An, Long An vừa tạm giữ ông N. (66 tuổi, ngụ xã Bình Tâm, TP Tân An) vì nghi dâm ô bé gái 13 tuổi. Khi lực lượng chức năng xông vào nhà, mọi người thấy ông N. cùng bé gái trong tình trạng không mặc gì.