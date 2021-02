Ngày 20/2 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Vũ Cảnh Phương, sinh năm 1977, trú tại tổ dân phố Tân An, thị trấn Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vũ Cảnh Phương là hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thanh 2, xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Đối tượng Vũ Cảnh Phương bị cơ quan chức năng bắt giữ. Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2018 - 2019, lợi dụng chức vụ hiệu trưởng, Vũ Cảnh Phương đã có hành vi chiếm đoạt tiền đóng bảo hiểm thân thể của học sinh và giáo viên trong nhà trường. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Vũ Cảnh Phương để thu thập tài liệu chứng cứ, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Theo điều Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc phạt tù từ 1 đến 13 năm. Hiện vụ bắt giam hiệu trưởng vì chiếm đoạt tiền của giáo viên và học sinh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Hiện vụđang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Bắt Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ vì cấp khống chứng chỉ