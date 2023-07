Liên tiếp các vụ buôn bán người phục vụ quán karaoke bị triệt phá

Triệt phá đường dây buôn bán người vào các quán karaoke: T.N.T (SN 2007, trú tại tỉnh Trà Vinh) nhờ Nguyễn Hoàng Phong (SN 2004, trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) kiếm chỗ làm. Phong bán T.N.T cho Đồng Thị Bé Hai (SN 1986, trú tại thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) 40 triệu đồng. Đồng Thị Bé Hai đồng ý nên kêu Trịnh Huệ Hiếu từ Vĩnh Thạnh đến Tây Ninh giao 40 triệu cho Phong rồi đưa T.N.T. về quán Karaoke VT09 và ép làm việc để trả nợ. Ngày 30/7, Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng này. Phá đường dây mua bán người và ép bán dâm: Ngày 28/7, Cơ quan Công an cho biết đã triệt phá đường dây sử dụng mạng xã hội dụ dỗ, lừa gạt các nạn nhân từ Huế và các địa phương khác đưa ra Hà Nội bán quần áo với mức lương cao, nhưng thực chất là làm nhân viên quán karaoke và bán dâm. Khi có “con mồi” sập bẫy, các đối tượng kết nối đưa nạn nhân từ Huế ra Hà Nội. Các đối tượng bán với giá 3 triệu đồng/người đối với nhân viên làm ở quán karaoke và 5 triệu đồng/người đối với nhân viên bán dâm. Bắt đối tượng chuyên mua bán thiếu nữ và ép bán dâm: Ngày 27/5, Công an quận 12 (TP HCM) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Thanh Đoàn (SN 1986, ngụ Hà Nội) để xử lý về tội mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật. Lê Thanh Đoàn chính là "tú ông" chuyên mua bán các cô gái ở miền Tây lên TP HCM rồi giữ lại tại khách sạn để bán dâm trừ nợ. Bắt băng nhóm chuyên dụ dỗ những cô gái trẻ rồi bán vào quán karaoke, massage: Ngày 15/7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước triệt phá một đường dây mua bán người, bắt giữ 11 đối tượng liên quan. Thủ đoạn của băng nhóm này là lên mạng xã hội tìm kiếm những cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin, hiểu biết còn hạn chế, đang có nhu cầu kiếm việc làm rồi đưa ra các thông tin, mức lương hấp dẫn để dụ dỗ. Sau đó nhóm này dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, cưỡng ép để lừa bán nạn nhân vào các cơ sở massage, karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương hoặc bán qua Campuchia. Triệt phá đường dây mua bán nhiều cô gái phục vụ quán nhậu, karaoke: Ngày 10/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã triệt phá đường dây mua bán nhiều cô gái từ các tỉnh đưa về TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phục vụ tại các quán karaoke, quán nhậu. Nhóm này bị điều tra, xử lý về hành vi “Buôn bán người trái phép”. Các cô gái bị bán với giá 17 - 25 triệu đồng về làm phục vụ cho quán karaoke, quán nhậu. Hàng ngày đi làm về, mỗi cô gái phải chia lại 50% số tiền "bo" cho Nguyễn Thị Hoa (39 tuổi, trú tỉnh Đắk Nông) để Hoa chi trả cho đồng bọn. Triệt phá đường dây bán người và giữ người trái pháp luật: Ngày 4/1, Công an TP Thuận An, Bình Dương đã tạm giữ 6 người để điều tra về hành vi mua bán người và giữ người trái pháp luật. Nhóm đối tượng lên mạng xã hội đăng tin tuyển nhân viên làm việc tại các quán karaoke với mức lương cao để dụ dỗ. Sau khi em T (SN 2006) bị sập bẫy, cả nhóm bán cho vợ chồng Diệu Em và Vỹ. Tiếp đó, em T bị hai vợ chồng này bắt đi bán dâm. Vì T. không chấp nhận làm nên bị nhốt lại, không cho ra ngoài. Sau đó, hai người này tiếp tục ép gia đình em T phải đóng tiền chuộc. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã giải cứu em T và bắt giữ nhóm người trên. Cảnh sát giải cứu 11 cô gái bị ép bán dâm ở Sài Gòn: Ngày 21/12/2022, Công an quận 12, TP HCM đã bắt Vũ Đức Hoàng, 42 tuổi; Vũ Hoàng Tân, 18 tuổi, con của Hoàng; Phạm Hoàng Em, 34 tuổi; Vũ Văn Tuấn, 28 tuổi, về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi và Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Trước đó, Công an quận 12 phối hợp phường Đông Hưng Thuận ập vào khách sạn do vợ chồng Lê Thanh Đoàn, 36 tuổi và Lê Thị Huệ, 32 tuổi, làm chủ. Trinh sát phát hiện 11 cô gái đang bị cha con Hoàng và đồng phạm giam lỏng. Các cô gái cho biết được Phạm Hoàng Em đưa từ miền Tây lên. Cảnh sát sau đó bắt Em ở Cần Thơ. Triệt phá nhóm mua bán trẻ dưới 16 tuổi phục vụ quán karaoke: Ngày 25/9/2022, Nguyễn Thị Nhung, 47 tuổi; Trần Văn Cẩn, 51 tuổi và Trần Trường Oanh, 33 tuổi, bị Công an huyện Bình Xuyên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Nhung chi 20 triệu đồng để mua ba nhân viên nữ 13-14 tuổi từ các quán karaoke khác về làm việc cho chị ta. Đầu tháng 8, Oanh biết ba em gái không muốn làm việc cho Nhung nữa nên cùng với Cẩn, chủ quán karaoke DJ Club ở huyện Bình Xuyên, bàn mua lại. Ông Cẩn sau đó chi 74 triệu đồng để thanh toán cho Nhung và đón ba nhân viên về. Gia đình một nạn nhân sau đó phát hiện sự việc nên làm đơn trình báo cảnh sát. >>> Xem thêm video: Kiên Giang: Bắt quả tang 6 cặp đang mua bán dâm. Nguồn: ĐTHĐT.

