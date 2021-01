Dân hoảng hốt vì nước hồ Tây chuyển màu xanh bất thường

Sáng 5/1, nước hồ Tây bất chờ chuyển sang màu xanh rêu đậm khiến nhiều người dân lo lắng về vấn đề môi trường và sự sống của các sinh vật. Tại khu vực dọc đường Nguyễn Đình Thi, nước hồ có màu xanh đậm như màu sơn. Một số người dân cho rằng đó là do tảo, tuy nhiên nhiều người khác cho biết hiện tượng này xuất hiện nhiều vào sáng nay. Họ cho rằng đây là hiện tượng bất thường, cần làm rõ. Trao đổi với PV, PGS Trịnh Thị Thanh, chuyên gia môi trường nước cho biết, việc nước hồ Tây chuyển sang màu xanh rêu là bất bình thường, nhất là ở thời điểm mùa rét, không nắng. "Để xác định được nguyên nhân màu nước chuyển đổi sang xanh, cần phải kiểm tra thành phần và sinh khối của tảo thì mới có có thể truy ngược lai được nguyên do", PGS Thanh nói và khẳng định "chắc chắn là do tảo". PGS Thanh cũng cảnh báo, cần sớm truy nguyên nhân và xử lý ngay vì nếu để lâu và không may có trận mưa hay một tổ chức, cá nhân nào đó lợi dụng để xả thải ra môi trường nước Hồ Tây thì sẽ gây nguy cơ lớn cho các sinh vật hồ. Được biết, vào hồi tháng 7/2020, sau khi được bơm hàng triệu mét khối nước từ hồ Tây, sông Tô Lịch giảm hẳn mùi hôi thối, làn nước chuyển từ màu đen sang màu xanh. Giải thích về hiện tượng này, PGS Trịnh Thị Thanh cho rằng, hồ Tây là dòng nước tĩnh, sông Tô Lịch là dòng nước chảy. Dòng nước tĩnh có nhiều tảo hơn vậy nên khi nhập nước tĩnh với nước chảy, ở đoạn đầu sẽ phối trộn không đều nên dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi màu nước chuyển sang màu xanh do có tảo. Nhà chức trách Hà Nộ cần phải sớm xử lý nước ở hồ Tây để tránh hậu quả về môi trường. Mời quý độc giả xem thêm video: Ô nhiễm môi trường tại các Làng Nghề Nguồn: VTV TSTC

