Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên 6 tỷ đồng

Ngày 24/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lộc (SN 1996, ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán thuốc, thực phẩm chức năng trên không gian mạng.

Đối tượng Nguyễn Văn Lộc cùng tang vật.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2023 cho đến nay, do nợ nần nhiều tiền nên Nguyễn Văn Lộc đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt bằng cách sử dụng nhiều điện thoại di động truy cập vào các hội nhóm mua bán thuốc, thực phẩm chức năng trên mạng xã hội Zalo, Facebook, sau đó tìm khách hàng có nhu cầu mua thuốc và thỏa thuận mức giá hợp lý để bán.

Khi có người đồng ý mua thuốc, Lộc liên hệ với bên bán hàng là mua thuốc và bảo bên bán hàng giao đến địa điểm mà Lộc đã hẹn với bên mua. Sau khi người mua xác nhận đã nhận được hàng, Lộc yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà mình cung cấp mà không phải chuyển tiền cho bên bán.

Tại cơ quan Công an Lộc khai nhận đã sử dụng 15 tài khoản ngân hàng, rất nhiều sim số không chính chủ tạo tài khoản Facebook, Zalo ảo để liên hệ, trao đổi và lừa đảo, chiếm đoạt được tiền của hàng trăm bị hại trên cả nước với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Lộc khai nhận thêm, năm 2020 do thiếu tiền tiêu xài cá nhân và chơi game tài xỉu ăn tiền trên mạng, Lộc đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 3 tỷ đồng của 20 người là chủ hàng chuyên cung cấp khẩu trang, kít test COVID - 19 mà Lộc quen biết và từng làm ăn cùng.

Lộc lấy nợ các mặt hàng của những người này sau đó đem bán lại cho những người có nhu cầu mua hàng, lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân mà không trả lại tiền cho các chủ hàng.