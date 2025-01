Nữ chủ nợ chết thảm dưới tay tên sát nhân tàn độc

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13/1/2015, Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước nhận được tin báo về việc bà Nguyễn Thị N đi khỏi nhà lúc 14h30 ngày 12/1/2015, nhưng không thấy trở về. Khi đi, gia đình chỉ biết bà N. đi bằng xe máy để lấy nợ 100 triệu đồng trước đó cho vay. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến sáng 14/1/2015, người dân phát hiện xe máy của bà N. nằm trong vườn mì tại thôn 4, xã Đa Kia (huyện Bù Gia Mập), không thấy người đâu. Ngày 15/1/2015, người dân phát hiện thi thể phụ nữ bị đốt cháy đen tại ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Qua xác minh, cơ quan chức năng kết luận thi thể trên là bà N. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Từ dấu vết hiện trường để lại cùng sự mất tích bí ẩn của bà N, Công an nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản. Sau khi thực hiện hành vi, hung thủ đã đưa xác bà N. đi một nơi khác nhằm phi tang chứng cứ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 26/1/2015, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước ký quyết định thành lập chuyên án 015G để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá. Một nhóm trinh sát triệu tập hơn 20 đối tượng có tiền án, tiền sự chuyên đánh bạc tại các sòng bài Campuchia trên địa bàn và các xã lân cận để lấy lời khai. Qua sàng lọc, Ban chuyên án đã xác định Nguyễn Văn Khải (43 tuổi, ngụ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) có liên quan… Khải là người sống khép kín, ít quan hệ bên ngoài. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo điều tra, gia đình có 3 ha cao su đang cạo, vợ làm công nhân. Khải có con gái đang học sư phạm và con trai làm dân quân tự vệ xã Đa Kia. Khải đang nợ ngân hàng 350 triệu đồng sắp đến ngày đáo hạn. Kết hợp với tin báo của quần chúng, cơ quan Công an xác định đối tượng gây ra vụ án là Khải. Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiến hành điều tra, truy xét, cơ quan Công an bắt giữ Khải vào ngày 5/2/2015. Qua đấu tranh khai thác, Khải đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngày 12/1/2005, hắn có hỏi mượn bà N. 150 triệu đồng và yêu cầu giao tận nhà. Tại đây, Khải sát hại bà N. chiếm đoạt 150 triệu đồng cùng một số nữ trang. Gây án xong, Khải đưa xác bà N. sang khu vực cạnh rừng cao su thuộc ấp Tân Lập, xã Phước Thiện (Bù Đốp) đốt xác phi tang. Ảnh minh họa, nguồn internet) Nguyên nhân mà Khải phạm tội là do nợ tiền bà N. nhưng không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định thủ tiêu nạn nhân. Ngày 7/12/2017, TAND Cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Khải về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Vụ án trên là bài học cho những người có tiền cho vay lãi. Nếu không có những biện pháp bảo đảm an toàn cho bản thân khi mang theo số tiền lớn, rất dễ trở thành con mồi cho những kẻ táng tận lương tâm. >>> Xem thêm video: Cô gái mất tích từ mùng 7 Tết bị sát hại, giấu thi thể như thế nào?

