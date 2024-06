Bắt đối tượng giết người, thay tên đổi họ, trốn truy nã hơn 30 năm

Ngày 23/6, Công an xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng giết người bị truy nã hơn 30 năm.

Đối tượng là Nguyễn Công Việt (SN 1974, trú tại thôn 2 xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, hiện đang sinh sống tại xã Hoà Khánh, TP Buôn Ma Thuột)

Theo hồ sơ, vào năm 1993, đối tượng Việt khi đang sinh sống tại TP Hải Phòng đã có hành vi giết người . Căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Việt về tội "Giết người".

Nguyễn Công Việt "sa lưới" sau hơn 30 năm trốn truy nã

Sau khi gây án, Việt đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 1/9/1993, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định truy nã.

Để tránh sự truy bắt của cơ quan công an, Việt đã bỏ trốn vào địa bàn TP Buôn Ma Thuột và sử dụng tên giả là Hoàng Văn Hải.

Trong quá trình lẩn trốn vào Đắk Lắk, dưới cái tên Hoàng Văn Hải, Việt đã lập gia đình và đăng kí cư trú tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột. Hiện tại Việt đã có 3 người con.

Đến ngày 22/6, Công an xã Ea Kao đã phối hợp với Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) và Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) bắt giữ Nguyễn Công Việt tại xã Hoà Khánh, TP Buôn Ma Thuột.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

