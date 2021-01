Bắt đối tượng dùng máy in màu sản xuất tiền giả

Trước đó, khoảng 21h ngày 6/1/2021, tổ công tác Công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ tuần tra tại khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai thì phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tay người này đang cầm 12 tờ mệnh giá 500.000 đồng có cùng seri. Đối tượng sau đó tiếp tục giao nộp thêm 45 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có cùng seri. Đối tượng Đỗ Ngọc Long và Phạm Văn Mạnh cùng tang vật là máy in tiền giả bị tạm giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Giao thông)

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận số tiền mệnh giá 500.000 đồng trên đều là tiền giả. Danh tính người này được làm rõ là Phạm Văn Minh Mạnh (SN: 1999; trú tại: Tập thể F361, Yên Phụ, Tây Hồ). Mạnh khai nhận số tiền giả trên mua của Đỗ Ngọc Long.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã triệu tập Long lên làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, Long (SN 1990; trú tại: số 7A ngõ 2 Phúc La, Hà Đông) khai nhận mình đã tự in tiền giả bằng máy in màu và ép nilon vào. Tổng số tiền giả mà Long đã bán cho Mạnh là 168 triệu đồng mệnh giá 500.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Ngọc Long (SN 1990) và Phạm Văn Minh Mạnh (SN 1999) về tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Hiện Công an huyện Thanh Trì đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

