Vấn đề pháp lý vụ tai nạn khiến cô gái 21 tuổi tử vong

Vụ tai nạn khiến cô gái 21 tuổi tử vong xảy ra vào khoảng 12h15 ngày 3/2, tại km15+302 quốc lộ 5 (hướng Hưng Yên đi Hà Nội), thuộc địa phận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Thời điểm trên, xe container mang BKS 15C-126.xx kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 15R-111.xx do anh N.Đ.H. (42 tuổi, ở TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển đang rẽ phải vào công ty gần quốc lộ 5 bất ngờ va chạm với xe máy đi cùng chiều phía sau. Hậu quả, chị L.T.T.H. (21 tuổi, ở Thái Thụy, Thái Bình) điều khiển xe máy tử vong, chị Đ.T.D. (20 tuổi, ở Thái Thụy, Thái Bình) ngồi phía sau bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, qua theo dõi từ clip, người điều khiển xe đầu kéo đã thận trọng quan sát, bật đèn tín hiệu và chuyển làn đường với tốc độ vừa phải, đủ để những người điều khiển phương tiện giao thông khác có thể quan sát, tuy nhiên vụ tai nạn vẫn xảy ra, bởi vậy trong tình huống này có thể người điều khiển xe đầu kéo sẽ được xác định là không có lỗi.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp có lỗi của người tham gia giao thông đường bộ dẫn đến vụ tai nạn xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý với người vi phạm. Trong trường hợp kết quả xác minh về nguyên nhân vụ tai nạn đủ căn cứ để xác định lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân, người điều khiển xe đầu kéo không có lỗi thì sẽ không khởi tố vụ án hình sự.

Để xác định người điều khiển xe đầu kéo có lỗi hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào đoạn đường đó có cấm rẽ hay không, việc sử dụng đèn tín hiệu báo rẽ phải, khả năng quan sát của người điều khiển xe đầu kéo như thế nào... Nếu kết quả xác minh cho thấy người điều khiển xe đầu kéo đã vi phạm Điều 15 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ dẫn đến vụ tai nạn xảy ra thì sẽ xử lý hình sự. Còn trong trường hợp xác định người điều khiển xe đầu kéo đã tuân thủ đầy đủ các quy tắc đảm bảo an toàn khi sẽ theo điều 15 của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ thì sẽ không khởi tố vụ án hình sự.

Một điều đáng chú ý là luật quy định trước khi rẽ, người điều khiển xe ô tô “phải chuyển dần sang làn gần nhất với hướng rẽ”, tuy nhiên khi quan sát qua clip cho thấy chiếc xe đầu kéo này đã rẽ từ làn bên trái cùng chứ không phải là “làn gần nhất với hướng rẽ”, vấn đề này cơ quan chức năng sẽ làm rõ rẽ ở làn đường đó đã đảm bảo an toàn hay chưa. Với chiếc xe đầu kéo có kích thước như vậy thì có thể rẽ từ làn nào để đảm bảo an toàn. Kích thước của chiếc xe về đoạn đường có cho phép rẽ như vậy hay không…

Ngoài ra, vị trí va chạm giữa hai xe cũng là điều đáng chú ý để xác định nguyên nhân vụ tai nạn cũng như làm cơ sở tính toán mức độ lỗi nếu có. Theo quan sát trên clip, chiếc xe đầu kéo đã chuyển hướng hoàn toàn thì chiếc xe mô tô không làm chủ tốc độ đã đâm vào. Người điều khiển xe đầu kéo đã lập tức đạp phanh, nhưng vụ tai nạn vẫn xảy ra. Đây là những tình tiết mang tính có lợi cho tài xế xe đầu kéo khi xác định lỗi.