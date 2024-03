Bắt Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Lê Duy Thành

Ngày 8/3, trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tội Nhận hối lộ . Cùng bị bắt về tội danh trên còn có ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.



Hai bị can trên bị bắt là diễn biến mới kết quả của quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các quyết định, Bộ Công an đã tiến hành khám xét đối với bà Lan và ông Thành.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã bị khởi tố, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

5 bị can khác bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group)và Nguyễn Hồng Sơn về cùng tội danh trên.

6 bị can trên đã có những hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài liệu liên quan..., gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh năm 1966, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà là Thạc sĩ Luật. Quá trình công tác, bà Lan trải qua nhiều vị trí từ giáo viên THCS, Chánh Văn phòng UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc...

Từ tháng 12/2014 đến tháng 1/2015, bà Lan được bổ nhiệm vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tháng 2/2015, bà được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Ông Lê Duy Thành sinh năm 1969, tại xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Thành là Tiến sỹ kinh tế. Trước năm 2013, ông từng giữ các chức vụ Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc; Bí thư Huyện ủy Lập Thạch. Tháng 12/2013, ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Đến tháng 7/2020, ông Thành được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 10/2020, khi đang làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Thành được giới thiệu và bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.