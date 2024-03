Phong tỏa khu vực nhà Chủ tịch và nguyên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi

Khoảng 12h30 ngày 8/3, nhiều tuyến đường nội bộ dẫn vào khu đô thị Ngọc Bảo Viên, thành phố Quảng Ngãi bất ngờ bị lực lượng công an phong tỏa. Nhiều tuyến đường dẫn vào khu dân cư Gò Đá tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi cũng bị phong tỏa. Theo nhiều người dân, đây là khu vực dẫn vào nhà ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ. Tuy nhiên, lực lượng an ninh yêu cầu người dân không quay phim, chụp hình và nhanh chóng rời xa những khu vực này. Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng công an rời đi, các tuyến đường trên cũng được dỡ phong tỏa. Trong khi đó , vào trưa 8/3, tại khu vực ở gần và xung các tuyến đường dẫn vào nhà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, ở phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi cũng bị lực lượng chức năng phong toả. Người dân và các phương tiện qua lại khu vực này đều bị lực lượng chức năng hướng dẫn đi sang tuyến đường khác. Trước đó, ngày 25/2/2024, Cục Cảnh sát Kinh tế đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi với nội dung đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, kế toán, đầu tư, thực hiện các dự án, công trình xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Để phục vụ công tác điều tra, Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cung cấp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh… cung cấp toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư; thực hiện đầu tư, xây dựng, kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế, thanh tra, kiểm tra… các dự án, công trình do Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. >>> Mời độc giả xem thêm video Phê chuẩn quyết định bãi nhiệm chức vụ chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh (Nguồn: VTV24)

Khoảng 12h30 ngày 8/3, nhiều tuyến đường nội bộ dẫn vào khu đô thị Ngọc Bảo Viên, thành phố Quảng Ngãi bất ngờ bị lực lượng công an phong tỏa. Nhiều tuyến đường dẫn vào khu dân cư Gò Đá tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi cũng bị phong tỏa. Theo nhiều người dân, đây là khu vực dẫn vào nhà ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ. Tuy nhiên, lực lượng an ninh yêu cầu người dân không quay phim, chụp hình và nhanh chóng rời xa những khu vực này. Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng công an rời đi, các tuyến đường trên cũng được dỡ phong tỏa. Trong khi đó , vào trưa 8/3, tại khu vực ở gần và xung các tuyến đường dẫn vào nhà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, ở phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi cũng bị lực lượng chức năng phong toả . Người dân và các phương tiện qua lại khu vực này đều bị lực lượng chức năng hướng dẫn đi sang tuyến đường khác. Trước đó, ngày 25/2/2024, Cục Cảnh sát Kinh tế đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi với nội dung đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, kế toán, đầu tư, thực hiện các dự án, công trình xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Để phục vụ công tác điều tra, Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cung cấp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh… cung cấp toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư; thực hiện đầu tư, xây dựng, kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế, thanh tra, kiểm tra… các dự án, công trình do Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. >>> Mời độc giả xem thêm video Phê chuẩn quyết định bãi nhiệm chức vụ chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh (Nguồn: VTV24)