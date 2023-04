Bắt 3 đối tượng tàng trữ hơn 200 khẩu súng và nhiều loại đạn

Ngày 5/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan tới việc chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn. Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Võ Minh Quân (SN 2000), trú quận Gò Vấp; Ngô Ngọc Khoa (SN 1998), trú quận Phú Nhuận và Nguyễn Quốc Bảo (SN 1993), trú quận Thủ Đức, tất cả đều ở TP HCM.

Tang vật mà cơ quan chức năng thu giữ.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này hết sức tinh vi. Sau khi đặt mua các loại vũ khí quân dụng từ nhiều nơi trong và ngoài nước, những đối tượng này cất giấu tại kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm kho để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các đối tượng đã sử dụng tài khoản trên kênh Youtube để đăng tải, quảng cáo và mua bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ nói trên. Khi khách hàng có nhu cầu mua, các đối tượng sẽ liên hệ với nhau thông qua ứng dụng Telegram, Zalo... khách hàng thanh toán tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng với tài khoản không chính chủ được chúng mua trên mạng.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng trên đã gửi hàng cho khách qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa ngụy trang trong dưới hình thức loa Bluetooth, cây máy tính… Xác định đây là đường dây chế tạo, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập chuyên án.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TP HCM phối hợp tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Tại đây, lực lượng chức năng đã khám xét 3 điểm chứa hàng trên địa bàn TP HCM, thu giữ 1 khẩu súng AK; 216 khẩu súng các loại; 10 viên đạn AK, 40kg bi sắt, hàng trăm viên đạn quân dụng, hàng trăm dao kiếm các loại, hơn 3 tạ khí nén CO2 và nhiều vật dụng khác có liên quan.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, Trần Võ Minh Quân là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Nhóm đã hoạt động từ năm 2018, đến khi bị bắt đã giao dịch gần 2.000 đơn “hàng” cho người mua ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.