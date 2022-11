Tin nóng 11/11: Hai thanh niên tàng trữ ma túy trong 56 đoạn ống nhựa

2 thanh niên tàng trữ ma túy đá trong 56 đoạn ống nhựa: Ngày 11/11, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ hình sự hai thanh niên và điều tra mở rộng vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Chiều 10/11, lực lượng chức năng bắt quả tang Lâm Văn Tiến (21 tuổi) và Trần Hữu Hoan (42 tuổi) đang mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà riêng của Hoan tại xã Tân Tiến, thị xã La Gi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được 56 ống nhựa chứa tinh thể màu trắng. Hoan khai nhận các hạt tinh thể màu trắng trong các đoạn ống nhựa trên là ma túy đá. Phát hiện 1 thi thể cùng xe máy dưới đập nước: Sáng 11/11, UBND phường Đông Giang, tỉnh Quảng Trị, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của 1 người đàn ông trên địa bàn. Trước đó, tối 10/11, người dân địa phương phát hiện ông Hoàng D. (66 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Đông Giang) cùng xe máy ở dưới đập tràn Đại Độ 1 thuộc khu phố 5. Thi thể của ông D. được người dân địa phương đưa lên bờ. Riêng chiếc xe máy của ông D được lực lượng Công an tỉnh trục vớt vào tối cùng ngày. Cãi nhau khi tàn cuộc nhậu gây ra án mạng: Ngày 11/11, Công an tỉnh Ninh Thuận đang củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Văn Tiện (32 tuổi, ngụ ở xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải) về hành vi giết người. Tối 10/11, Tiện cùng một số bạn bè tổ chức nhậu tại quán nhậu thuộc xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải. Trong đó có Lê Hà Quang (32 tuổi, ngụ xã Nhơn Hải). Khi cuộc nhậu sắp tàn, Tiện và Quang xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Tiện chạy vào bếp của quán lấy một con dao. Quang đuổi theo thì bị Tiện đâm trúng bụng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đi chăn bò, 2 phụ nữ bị nước cuốn tử vong: Tối 10/11, Công an xã Ia Piar (huyện Phú Thiện, Gia Lai) xác nhận đã vớt được thi thể nạn nhân thứ hai bị nước cuốn trôi trên sông Ayun (đoạn qua thôn Plei Gok, xã Ia Piar). Trước đó, khoảng chiều 10/11, trong lúc đi chăn bò gần đoạn sông Ayun, đàn bò bơi qua sông nên chị Y. và N. bơi theo lùa bò về thì xảy ra đuối nước, bị cuốn trôi. Nạn nhân tử vong là chị S.H.Y. (28 tuổi) và S.H.N. (15 tuổi, ngụ thôn Plei Gok, Ia Piar). Làm rõ vụ du thuyền bốc cháy, chìm dưới sông Sài Gòn: Ngày 11/11, Công an TP HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ du thuyền bốc cháy trên sông Sài Gòn. Chiều 10/11, ông Nguyễn Văn Nhất điều khiển du thuyền chở khách sông Sài Gòn. Sau khi trả khách, ông Nhất chở thuyền phó và thuyền viên về TP. Thủ Đức. Khi di chuyển tới khu vực đoạn ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng thì xuất hiện lửa từ tầng hầm, rồi hỏa hoạn bùng lên. Trong lúc nguy cấp, một chiếc ghe gần đó chạy đến cứu được người. Sau vụ cháy, chiếc du thuyền chìm dưới sông Sài Gòn. Dũng cảm lao xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu: Ngày 11/11, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết đơn vị này vừa có hình thức khen thưởng đối với công dân Trần Văn Tiến, người có hành động dũng cảm cứu người đuối nước dưới sông Giăng. Trước đó, trưa 10/11, anh Tiến nghe tiếng hô hoán, kêu cứu của người dân khi phát hiện một phụ nữ nhảy cầu Treo xuống sông Giăng tự tử. Ngay lập tức, anh Tiến nhảy xuống sông, tìm cách bơi lại gần cứu sống nạn nhân. Được biết, nạn nhân là chị N.T.T., trú xóm Liên Đồng, xã Thanh Liên, bị trầm cảm nhiều năm nay. Khởi tố nam thanh niên cầm rựa chém người phụ nữ cùng thôn nguy kịch: Ngày 11/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thanh Long (29 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My) để điều tra về hành vi Giết người. Chiều 8/11, Trần Thanh Long đang chạy xe máy thì thấy bà Nguyễn Thị Như Th. (62 tuổi, trú cùng thôn) đang ngồi trong một quán bán trái cây. Nhớ lại trước đây từng mâu thuẫn với bà Th., Long về nhà lấy cây rựa rồi lao vào chém bà Th. Sau khi bị Long chém, bà Th. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. >>> Xem thêm video: Truy xét nhóm thanh niên đánh hội đồng 2 người ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nguồn: Pháp luật Online.

