2,6 triệu USD và màn kịch “chạy án” của cựu cán bộ công an

Trong vụ án “chuyến bay giải cứu” xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, trong kết luận điều tra vừa ban hành Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn (SN 1962), nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội về tội “ Môi giới hối lộ ” và Hoàng Văn Hưng (SN 1980), nguyên cán bộ Công an về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”



Kịch bản…“chạy án”

Theo kết luận điều tra, để được cấp phép, phê duyệt các chuyến bay combo, Lê Hồng Sơn, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bluesky và Nguyễn Thị Thanh Hằng – Phó Tổng giám đốc đã liên hệ, gặp gỡ, đưa hối lộ cho cá nhân thuộc các bộ, ban, ngành.

Quá trình xác minh ban đầu khi khởi tố vụ án, Cục Nghiệp vụ Bộ Công an đã gặp, động viên bà Hằng tự thú về hành vi đưa hối lộ để được hưởng khoan hồng.

Bị can Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ & Du lịch Bầu trời xanh

Do sợ bị xử lý hình sự, vốn có mối quan hệ với thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khi đó là Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, Hằng bàn với Sơn nhờ ông Tuấn tìm mối quan hệ can thiệp, giúp đỡ cho 2 người không bị xử lý hình sự. Hằng sau đó, đại diện đến gặp ông Tuấn tại nhà riêng vào cuối tháng 1/2022.

Có quan hệ và biết Hoàng Văn Hưng giữ chức vụ Trưởng phòng điều tra thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an, Tuấn đã liên lạc qua điện thoại hỏi về trường hợp của Hằng, Sơn và được Hưng cho biết đang thụ lý vụ án này, Hằng và Sơn là những đối tượng đang bị điều tra.

Nhận thức được việc ông Hưng có đủ điều kiện để lo cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự, Tuấn đã tổ chức cho Hằng và Hưng gặp nhau 5 lần. Khi nghe Hằng trình bày toàn bộ việc đưa hối lộ để xin cấp phép thực hiện chuyến bay combo, Hưng đã thống nhất hướng dẫn Hằng và thông qua Hằng để hướng dẫn Sơn cách thức khai báo. “Việc đưa tiền hối lộ chủ yếu do Hằng thực hiện nên không thể né trách nhiệm, Sơn mặc dù là Tổng Giám đốc nhưng số lần đưa tiền hối lộ ít hơn nên có thể làm “bù nhìn”. Khi làm việc với cơ quan điều tra, Hằng sẽ nhận hết trách nhiệm về mình, tự thú và thành khẩn khai báo sẽ được hưởng khoan hồng. Với Sơn, nếu Cơ quan điều tra hỏi thì khai tất cả do Hằng thực hiện, Sơn chỉ chuyên phụ trách tiếp khách, không biết gì về việc chi phí cho các bộ, ban, ngành”, Hưng bày cách và yêu cầu Hằng viết tường trình về việc đưa hối lộ, mỗi đơn vị một bản riêng và đưa Hưng xem trước.

Thực hiện theo hướng dẫn của Hưng, Hằng viết 7 bản tường trình về việc đưa hối lộ và nhờ Tuấn đưa cho Hưng. Hằng tiếp tục viết đơn tố cáo gửi đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trình bày việc đã đưa tiền cho các đơn vị có thẩm quyền cấp phép thực hiện các chuyến bay combo và đề nghị được làm việc với cơ quan công an.

“Quyết tâm cứu Sơn” và những lần đưa tiền tỷ “chạy án”

Sau khi viết đơn tố cáo, bị can Hằng đã đưa cho Tuấn 200.000 USD để đưa ông Hưng chi phí.

Tiếp đó, từ tháng 3 đến tháng 9/2022, Hằng nhiều lần gặp Tuấn đưa tổng 1,6 triệu USD “lo” cho Hằng và Sơn theo yêu cầu của ông Hưng.

Hằng và Hưng được Tuấn tổ chức cho gặp nhau tại nhà riêng, tại đây, ông Hưng yêu cầu Hằng trao đổi lại kết quả làm việc với điều tra viên cùng những nội dung đã khai. Sau đó, tiếp tục hướng dẫn Hằng và thông qua Hằng hướng dẫn Sơn cách khai báo khi làm việc với điều tra viên. Đồng thời, gợi ý để Hằng chuẩn bị, đưa tiền cho Hưng chi phí.

Từ tháng 3 đến 7/2022, ông Hưng cho biết, quan điểm điều tra cho rằng ông Sơn là Tổng Giám đốc nắm 70% cổ phần, giữ vai trò quyết định về tài chính nên phải biết công ty chi tiền hối lộ và phải chịu trách nhiệm nên hỏi Hằng có quyết tâm cứu Sơn không. Hiểu đây là gợi ý chi tiền nên Hằng trả lời "đồng ý" và đề nghị Hưng tìm mọi cách giúp đỡ, chi phí bao nhiêu cứ báo. Hưng tiếp tục hướng dẫn là “Hằng nhận hết trách nhiệm còn Sơn khai không biết gì”. Theo yêu cầu của Hưng, Hằng đã đưa cho Tuấn 5 lần, tổng cộng 1 triệu USD để đưa cho Hưng.

Tháng 8 đến đầu tháng 9/2022, dù nhiều lần đưa tiền “cứu Sơn” nhưng Sơn và Hằng vẫn bị triệu tập lấy lời khai về việc đưa hối lộ. Hằng tiếp tục nhờ ông Tuấn tổ chức để gặp ông Hưng. Hưng tiếp tục hướng dẫn: "Sơn hãy chỉ khai rằng thấy Hằng đưa túi quà cho cán bộ Văn phòng Chính phủ, chứ không biết cụ thể trong túi là gì" và yêu cầu Sơn viết bản tường trình như Hưng hướng dẫn. Đồng thời dặn, khi làm việc, nếu điều tra viên ghi không đúng nội dung thì phải yêu cầu chỉnh sửa trước khi ký.

Thời điểm này, Hằng tiếp tục đưa cho ông Tuấn 2 lần, tổng 600.000 USD để chuyển đến Hưng.

Ngày 16/9/2022, Hưng bị điều chuyển từ Trưởng phòng Phòng Điều tra sang làm Trưởng phòng Chính trị hậu cần và không còn bất kỳ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn gì trong vụ án nhưng vẫn tiếp tục liên lạc, trao đổi với Tuấn và nhiều lần gặp Hằng để trao đổi nội dung, diễn biến vụ án liên quan đến Hằng, Sơn. Ông Hưng tiếp tục yêu cầu Hằng phải chi tiền.

Tháng 10/2022, tạo lý do phải phục vụ cuộc họp đánh giá chứng cứ về Hằng, Sơn và yêu cầu phải chuẩn bị tiền chi phí cho cuộc họp. Tuấn bảo Hằng chuẩn bị 200.000USD để đưa cho Hưng.

Dù nhận nhiều tiền từ Hằng nhưng Hưng vẫn tạo lý do "Viện Kiểm sát rất căng thẳng với Sơn" để nhờ ông Tuấn nói với Hằng “nếu quyết tâm cứu Sơn” phải chi thêm 350.000 USD, Hằng chấp nhận yêu cầu này. Do không có đủ tiền nên Hằng đề nghị đưa trước cho Tuấn 250.000USD. Sau đó, Hưng liên tục thúc Tuấn đưa đủ 350.000USD khi Hằng chưa chuẩn bị đủ tiền, Tuấn đã dùng tiền cá nhân ứng trước, số tiền ứng này được Hằng đưa lại cho Tuấn.

Cuối tháng 11/2022, ông Hưng thông báo đã đưa 350.000 USD nhưng Viện Kiểm sát chê ít. Từ gợi ý "đây chỉ mới được một nửa" của ông Hưng, bà Hằng hiểu phải là 700.000 USD nên chuẩn bị thêm 350.000 USD. Tuy nhiên, sau đó Hưng gọi cho Tuấn báo Hằng phải chuẩn bị 450.000 USD do phát sinh khoản chi 100.000 USD riêng cho lãnh đạo cấp Vụ.

Sau khi nhận đủ 450.000 USD từ bà Hằng, ông Tuấn làm theo yêu cầu của ông Hưng, chuyển thành hai túi, cho vào một chiếc cặp số Samsonite vỏ cứng, cài mã khóa 104 để đưa cho Hưng. Đến khoảng 6h43 ngày 5/12/2022, ông Hưng dùng ứng dụng bảo mật gọi bảo ông Tuấn đưa tiền đến trụ sở Cơ quan An ninh điều tra. Do bận việc nên từ nhà riêng ở phố Đặng Thai Mai, ông Tuấn đưa cặp tiền cho người cháu mang lên ôtô, nhờ chuyển đến cho Hưng. Hưng đã dùng sim rác gọi cho cháu ông Tuấn hướng dẫn chỗ đỗ xe, đối diện trụ sở Cơ quan An ninh điều tra trên phố Trần Bình Trọng. Khi xác định được vị trí, Hưng đến lấy tiền rồi mang ra ôtô của mình. Ông Hưng ngồi tiếp trên xe khoảng 8 phút và trở lại trụ sở cơ quan, không mang theo cặp tiền. Lái xe của Hưng rời đi cùng chiếc cặp đựng tiền.

Hạ màn kịch lừa đảo

Ngày 8/12/2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt Lê Hồng Sơn để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Tại cuộc gặp với Hằng ở nhà Tuấn, Hưng vẫn nói “kiểm soát được”. Hưng nói rằng, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát có quan điểm tài liệu chứng cứ còn chưa thật đầy đủ nhưng Cục Nghiệp vụ Bộ công an có quan điểm gay gắt. Hưng nói sẽ lo cho Sơn được tội nhẹ nhất là không tố giác tội phạm hoặc đình chỉ điều tra, nếu Sơn giữ nguyên lời khai. Ông Hưng vẫn không quên gợi ý bà Hằng cần tiếp tục đưa tiền vì "phải gặp một số lãnh đạo để báo cáo, xin chủ trương".

Khi Tuấn lo lắng đặt vấn đề sau khi bị bắt, Sơn có khai ra việc chi tiền để “lo” cho Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự, Hưng cho biết sẽ yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại TP HCM fax lời khai của Sơn để xem. Đồng thời cho biết, hai điều tra viên làm việc với Sơn còn trẻ nên sẽ không đủ kinh nghiệm để buộc được Sơn phải khai hết; nếu khai là do bản lĩnh quá kém.

Lần lượt trong các ngày 6 và 11/1, ông Tuấn và Hưng đều bị bắt. Tuấn khai đã nhận của Hằng tổng cộng 2,65 triệu USD tương đương hơn 61 tỷ đồng gồm 11 khoản, chia làm 13 lần đưa. Tuấn khai, trừ đi 400.000 USD giữ lại, đã đưa hết 2,25 triệu USD cho ông Hưng theo từng lần Hằng chuyển tiền đến. Tuy nhiên, Hoàng Văn Hưng khai không nhận bất cứ khoản tiền nào từ Hằng hay Tuấn.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định chỉ có đủ căn cứ kết luận ông Hoàng Văn Hưng đã nhận 800 nghìn USD từ Nguyễn Thị Thanh Hằng thông qua ông Tuấn. Do đó, cơ quan ANĐT kết luận tổng số tiền môi giới hối lộ ông Tuấn đã nhận là hơn 2,6 triệu USD, tương đương 61,6 tỷ đồng. Trong đó ông phải chịu trách nhiệm đối với số tiền 42,8 tỷ đồng.

Mặc dù không còn nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền trong việc điều ta, xử lý vụ án "Chuyến bay giải cứu" nhưng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bị can Hưng đã nhiều lần liên lạc với hai người chạy án để tạo niềm tin cho họ. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định, bị can Hưng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng.

