Hot girl bị tố giật chồng, ẩu đả giữa phố giờ ra sao?

Không phải là gương mặt hoàn toàn xa lạ với công chúng, trước đó Lưu Đê Ly từng tham gia đóng các bộ phim như: Ba đám cưới một đời chồng, Người phán xử, Ngự lâm không kiếm... Xa xôi hơn nữa, gái xinh này còn từng tham gia đóng một bộ phim Việt Nam hợp tác với Ba Lan có tên Moja krew khi cô mới 17 tuổi, điều đáng nói ở đây chính là bộ phim có xuất hiện nhiều cảnh người lớn, chân thật đến ngỡ ngàng. Tạm gác những ồn ào đời tư qua một bên, diễn xuất của Lưu Đê Ly không quá tệ nhưng bị chê là thoại đơ, những phân cảnh đang dạt dào cảm xúc nhưng cách người đẹp truyền tải lại gặp nhiều hạn chế dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Bên cạnh việc đóng phim, người đẹp 9x còn kinh doanh mỹ phẩm, Lưu Đê Ly có ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, cô thích các trang phục tôn dáng, dù đã là mẹ một con nhưng vóc dáng của nữ diễn viên khiến nhiều người phải ganh tị. Có thể nói scandal lớn nhất trong cuộc đời Lưu Đê Ly chính là ồn ào "giật chồng". Mọi chuyện xuất phát từ việc Lưu Đê Ly sống chung và sinh con cùng với DJ Huy DX - một người đàn ông được cho là đang có gia đình, chưa chính thức ly hôn. Rất nhiều bằng chứng được khán giả tìm ra để chứng minh chuyện cô và một DJ đến với nhau trước khi anh này ly hôn, netizen còn đào bới lại dòng trạng thái ghen ngược với vợ của DJ Huy DX. Thế nhưng Lưu Đê Ly vẫn thản nhiên công khai mối quan hệ đó bằng những bức ảnh tình tứ và những tin nhắn mùi mẫn với Huy DX trên mạng xã hội khiến cô bị chỉ trích nặng nề. Nhiều người bức xúc gọi gái xinh này là "con giáp thứ 13", "kẻ giật chồng", "cướp chồng"... Suốt 4 năm gắn liền với nghi án "giật chồng", đến cuối năm 2019, Lưu Đê Ly quyết định không còn lẩn tránh nữa. Cô quyết định lên tiếng giải thích rõ mọi chuyện: "4 năm vừa qua là một thời gian quá dài để nhẫn nhịn. Và lần này tôi sẽ không để câu chuyện của mình bị bóp méo qua những lời của người ngoài cuộc thêm nữa. Tôi mong những người đủ quan tâm tới tôi, dù vì lí do hay mục đích gì có thể hiểu được và nếu như đồng cảm được với tôi - với tư cách là một người phụ nữ mong được sống bình yên bên những người mà tôi chọn là gia đình". Cũng bởi danh phận "hot girl thị phi", thông tin Lưu Đê Ly bị đánh hội đồng giữa phố vì quỵt nợ lại khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao. Trên mạng xã hội, đầy rẫy bình luận cho rằng nữ diễn viên bị một nhóm người tác động vật lý trên phố Mã Mây chỉ vì món nợ 4 triệu đồng. Sau đó, Lưu Đê Ly cũng đăng đàn giải thích. Nữ diễn viên phủ nhận việc bị tác động vật lý do nợ tiền, cho biết mình đang đi du lịch và rất bất ngờ khi nghe thông tin trên. "Bà mẹ một con" đồng thời treo thưởng cho những cá nhân có clip, hoặc bằng chứng xác thực về cuộc ẩu đả có liên quan đến cô. Một thời gian sau, Lưu Đê Ly lại vướng ồn ào ẩu đả với antifan ngay giữa phố. Cụ thể, người đẹp bị bắt gặp xô xát và mâu thuẫn to tiếng với một antifan trên phố Hàng Buồm. Trong lúc không bình tĩnh, Lưu Đê Ly và antifan đã giật tóc, đánh nhau túi bụi. Chồng Lưu Đê Ly - Huy DX dù có mặt tại đó cũng không cách nào can ngăn được.

