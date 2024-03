Hà Nội: Tìm bị hại vụ lừa đảo đầu tư trồng sâm Ngọc Linh

Ngày 5/3, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm bị hại vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong dự án trồng Sâm Ngọc Linh. Theo cơ quan chức năng, từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh do bà Phạm Mỹ Hạnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc doanh nghiệp đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam.

Bà Phạm Mỹ Hạnh.

Công ty này sau đó kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn và hứa hẹn trả lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt, sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản. Bằng thủ đoạn trên, bà Hạnh đã ký hợp đồng với khoảng 1.000 cá nhân, thu hơn 1.200 tỷ đồng rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người đã góp vốn trước.

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 11/2022 đến nay, bà Phạm Mỹ Hạnh đã dừng việc chi trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư do mất khả năng thanh toán. Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông báo ai là bị hại của bà Hạnh cần đến cơ quan điều tra tại số 62 đường Nguyễn Văn Huyên (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) hoặc liên hệ qua số điện thoại 0912.042.730 để trình báo.