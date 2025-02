Bắt 2 kẻ cướp tài sản của đôi vợ chồng đang đi chơi Tết

Ngày 2/2, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Tam Dương vừa khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng (SN 2007, trú tại xã An Hòa, huyện Tam Dương) và Đỗ Văn Quý (SN 2008, trú tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương) về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, hồi 15h00 ngày 30/01/2025, Công an huyện Tam Dương nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị N. (SN 1995, trú tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương) về việc khoảng 11h30, cùng ngày chị N. cùng chồng, con đi chơi Tết đến đoạn đường khu công nghiệp Tam Dương 2 thuộc địa phận xã Đạo Tú, huyện Tam Dương thì bị 2 đối tượng đi xe mô tô cướp giật mất 1 túi xách bên trong có 1 điện thoại di động loại iphone 13 và số tiền khoảng 7.800.000 đồng. Tổng giá trị tài sản bị cướp giật khoảng 20.000.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện Tam Dương đã huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt đối tượng theo dấu vết nóng. Kết quả sau 6h tiếp nhận tin báo đã xác định và bắt giữ các đối tượng gây án là Đào Văn Thắng và Đỗ Văn Quý, thu giữ các tang vật liên quan. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.