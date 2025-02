Trong ngày mùng 4 Tết, bắt 51 vụ, 356 đối tượng đánh bạc

Ngày 2/1, Bộ Công an cho biết, ngày 1/2, lực lượng Công an đã phát hiện, tiếp nhận, xử lý 43 vụ, 30 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó có 28 vụ, 22 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; 1 đối tượng phạm tội về ma túy; 14 vụ, 7 đối tượng vi phạm các quy định về an toàn giao thông...

Ảnh minh họa.

Công an các đơn vị, địa phương đã khởi tố 12 vụ, 20 bị can. Trong đó: 8 vụ, 13 bị can phạm tội về trật tự xã hội; có 3 vụ, 6 bị can phạm tội về ma túy; 1 vụ, 1 bị can vi phạm các quy định về an toàn giao thông; Lực lượng chức năng đã bắt 51 vụ, 356 đối tượng đánh bạc , 1 đối tượng truy nã; vận động thu hồi 1 khẩu súng, 02 viên đạn. Trong đó, lực lượng Công an cấp xã phát hiện, xử lý 10 vụ, 37 đối tượng vi phạm pháp luật...

Cũng trong ngày, toàn quốc xảy ra 12 vụ cháy tại 7 địa phương, không gây thiệt hại về người. Công an địa phương đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản.

Về trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã kiểm tra, phát hiện xử lý 5.671 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 40 xe ô tô, 2.575 xe mô tô, 38 phương tiện khác; tước 332 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 864 trường hợp. Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 2.185 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.247 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 02 trường hợp; chở quá số người quy định 34 trường hợp; vi phạm ma túy 08 trường hợp.

Trong ngày 2/1, trên các tuyến đường nội thành Hà Nội hướng lên khu vực trung tâm lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông bình thường, giao thông thuận lợi, không xảy ra ùn tắc.