Bắt 2 kẻ cướp giật điện thoại, kéo lê nạn nhân trên đường phố

Ngày 25/9, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Kiều Trung Kiên (SN 2002, trú tại phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Lê Trung Hiếu (SN 2004, trú ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản".

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 16/9, Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai nhận tin trình báo từ một nữ bị hại trẻ tuổi tên H. (trú quận Hoàng Mai) về việc chị này bị hai đối tượng nam giới cướp giật điện thoại iPhone 14 promax (trị giá 18 triệu đồng). Khi bị cướp, chị H. đã cố gắng bám lấy xe của hai đối tượng nhưng bị kéo lê trên phố Tam Trinh, phường Yên Sở khiến cơ thể bị xây xát.

Qua rà soát các đối tượng khả nghi và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/9, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã xác định Kiều Trung Kiên và Lê Trung Hiếu là hai đối tượng gây ra vụ Cướp giật tài sản. Tại trụ sở Công an, Kiên và Hiếu khai nhận, do cả hai đều không có công việc ổn định, lại cần tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp giật.

Khoảng 6h35 sáng 16/9, hai đối tượng điều khiển xe máy đi trên phố Tam Trinh thì phát hiện chị H. cầm điện thoại trên hè phố. Cả hai chạy xe đến chỗ chị H. đứng rồi giật điện thoại của nạn nhân. Bất chấp việc chị H. bám theo, các đối tượng vẫn rồ ga tăng tốc, kéo lê chị H. trên đường phố. Theo hồ sơ, Kiên có 1 tiền án về tội Cướp tài sản, còn Hiếu có 1 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng .