Đằng sau cuộc sống sang chảnh của hot girl ma túy DJ Bé Vi

Ngày 24/9, Công an TP HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, từ Campuchia về TP HCM. Trong những đối tượng bị bắt tạm giam có Nguyễn Bé Vi, sinh năm 1996 làm nghề DJ. DJ Bé Vi là người tình cũng là trợ thủ đắc lực cho Lâm Thành Trung trong việc điều hành đường dây ma túy này. DJ Bé Vi có vẻ ngoài xinh đẹp với gu ăn mặc nóng bỏng. Cô không quá nổi tiếng, song được nhiều dân chơi, giới trẻ ở TP HCM và một số tỉnh thành phía Nam biết đến khi chơi nhạc ở các các bar cỡ vừa. Trên trang cá nhân, nữ DJ thường xuyên đăng tải những hình ảnh về cuộc sống sang chảnh. Cô từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ về cuộc sống giàu có, mua quà đắt đỏ, tặng hàng cục tiền cho mẹ. Nữ DJ sinh năm 1996 còn tự hào khoe, dù bản thân chỉ học đến lớp 10 nhưng đã nuôi em gái ăn học đến đại học và tốt nghiệp loại giỏi ngành Y Dược Đại học Hồng Bàng. Nữ DJ còn tặng mẹ dãy nhà trọ ở TP HCM để bà có thu nhập hàng tháng. Nhà ở quê cũng được cô sửa chữa đẹp đẽ. Không những vậy, DJ Bé Vi còn thường xuyên đăng tải những story triết lý về cuộc sống, tôn vinh giá trị của một người phụ nữ. “Phụ nữ đẹp luôn làm vui mắt. Phụ nữ đức hạnh mới làm vui lòng người. Người đức hạnh mới là kho báu, kho báu thì hiếm mà ai cũng muốn giữ suốt đời”, DJ sinh năm 1996 viết trên trang cá nhân. Ngoài ra, cô cũng chia sẻ nhiều status, trạng thái về Phật pháp, hướng thiện. Trong ảnh, DJ sinh năm 1996 đi phóng sinh trong dịp Vu Lan tháng 7 vừa qua. Chính vì những hình ảnh mà cô “xây dựng” trên trang cá nhân quá đẹp đẽ nên khi nữ DJ bị bắt tạm giam vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia, nhiều người đã bất ngờ bởi sự khác biệt sau “chiếc mặt nạ”. Cụ thể, trước đó, trinh sát Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán ma túy của Phan Minh Trung (31 tuổi) và em ruột Phan Minh Hiếu (24 tuổi), chuyên cung cấp "hàng" cho các dân chơi, con nghiện trên địa bàn TP HCM. Lần theo nguồn hàng, Ban chuyên án xác định Trung Ngọng (Lâm Thành Trung) mới là kẻ cầm đầu đường dây mang ma túy từ Campuchia về thành phố. Người này tuy trẻ tuổi, nhưng hoạt động khá chuyên nghiệp, tinh vi, chỉ điều hành từ xa, hoặc thông qua người tình DJ Bé Vi để cung cấp ma túy cho các đại lý lớn ở quận 4, 8, Bình Tân, Tân Phú... Mỗi ngày, Trung chỉ đạo DJ Bé Vi giao vài kg ma túy cho các đại lý thông qua các đàn em là tài xế ôtô công nghệ, xe ôm, shipper... Trong đó, có cả Châu Mỹ Như – một trong những con 'át chủ bài' trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do Lâm Thành Trung điều hành. Chuyên án với những nút thắt ngày càng được mở dần với số người liên quan rất đông, trải dài khắp các quận huyện. Việc đấu tranh thu thập chứng cứ vì thế mà gặp rất nhiều khó khăn", một cán bộ điều tra cho hay. Sau khi làm rõ thủ đoạn hoạt động của nhóm này, 13 tổ công tác thuộc Ban chuyên án được huy động phối hợp công an nhiều quận đồng loạt ra quân bắt giữ DJ Bé Vi; những đại lý, chân rết bên dưới; nhóm đàn em chuyên giao, nhận hàng. Trong đó, khi ập vào căn hộ ở quận Tân Phú, cảnh sát đã bắt Như và thu giữ 14 kg ma túy các loại (5.000 túi nước vui, hàng nghìn viên thuốc lắc và ketamin...). Tuy nhiên, Trung Ngọng đã kịp bỏ trốn. >>> Xem thêm video: Hải Phòng bắt một nữ cán bộ công an tổ chức sử dụng ma túy.

