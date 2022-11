Bắt 13 người chuyên cắt ghép hình ảnh, gọi điện vu khống để đòi nợ

Đầu tháng 11 vừa qua, lực lượng Công an TP HCM đã kiểm tra văn phòng Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, tại cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4.



Công an đã mời làm việc 26 người liên quan. Quá trình đấu tranh, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người về tội Vu khống.



Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tín, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà, Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh và Trần Minh Tiến.



Lực lượng Công an kiểm tra văn phòng Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam. Ảnh: CA

Qua điều tra, Công an xác định, công ty có trụ sở chính ở Việt Nam tại quận 1, TP HCM do L.J. (quốc tịch Hàn Quốc) làm TGĐ, được cấp giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng. Từ tháng 8/2016 đến nay, công ty này thuê văn phòng tại cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, để hoạt động thu hồi nợ.

Theo đó, khi khách hàng ký hợp đồng vay với công ty phải cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin người thân. Mức lãi suất được tính khi vay là 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm, hình thức trả góp hàng tháng.

Nhóm thu hồi nợ của công ty chia khách hàng theo nhiều cấp độ thời gian để thu hồi nợ.

Nhân viên cắt ghép hình ảnh khách hàng và người thân vào thông tin cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo... để tìm mọi cách đòi nợ. Ảnh: CA

Cụ thể, đối với nhóm khách hàng nợ từ 1 - 89 ngày, các nhân viên thu hồi nợ sẽ dùng phần mềm để gọi nhắc nợ khách hàng với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng, yêu cầu trả góp hàng ngày.

Đối với nhóm nợ từ 90 - 179 ngày, nhân viên sử dụng phần mềm gọi điện, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.

Nhóm khách hàng nợ trên 180 ngày, các nhân viên sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo... để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.